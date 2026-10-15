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Общество

Инвестиционная команда Псковской области отличилась в программе Минэкономразвития

15 октября 2026 года, 17:35

Инвестиционная команда Псковской области привезла награду с программы повышения квалификации «Управленческое мастерство: развитие региональных команд 2026» – ей присудили победу в номинации «За командную эффективность». Об этом «Псковской правде» сообщили в Фонде инвестиционного развития региона.

Инвестиционная команда Псковской области отличилась в программе Минэкономразвития

Фото Фонда инвестразвития Псковской области

Программу проводит Минэкономразвития России. Её задача – комплексно подготовить региональные и муниципальные управленческие кадры, чтобы инвестпроекты реализовывались успешнее, а деловой климат в субъектах улучшался.

Инвестиционная команда Псковской области отличилась в программе Минэкономразвития

Фото Фонда инвестразвития Псковской области

Как подчеркнули в фонде, знания и опыт, полученные на обучении, помогут выстроить в Псковской области ещё более эффективную систему привлечения инвестиций. Команду региона поздравили с победой и пожелали новых успехов.

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