Инвестиционная команда Псковской области отличилась в программе Минэкономразвития

Инвестиционная команда Псковской области привезла награду с программы повышения квалификации «Управленческое мастерство: развитие региональных команд 2026» – ей присудили победу в номинации «За командную эффективность». Об этом «Псковской правде» сообщили в Фонде инвестиционного развития региона.
Фото Фонда инвестразвития Псковской области
Программу проводит Минэкономразвития России. Её задача – комплексно подготовить региональные и муниципальные управленческие кадры, чтобы инвестпроекты реализовывались успешнее, а деловой климат в субъектах улучшался.
Фото Фонда инвестразвития Псковской области
Как подчеркнули в фонде, знания и опыт, полученные на обучении, помогут выстроить в Псковской области ещё более эффективную систему привлечения инвестиций. Команду региона поздравили с победой и пожелали новых успехов.