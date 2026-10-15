Инвестиционная команда Псковской области отличилась в программе Минэкономразвития

Инвестиционная команда Псковской области привезла награду с программы повышения квалификации «Управленческое мастерство: развитие региональных команд 2026» – ей присудили победу в номинации «За командную эффективность». Об этом «Псковской правде» сообщили в Фонде инвестиционного развития региона.



Программу проводит Минэкономразвития России. Её задача – комплексно подготовить региональные и муниципальные управленческие кадры, чтобы инвестпроекты реализовывались успешнее, а деловой климат в субъектах улучшался.