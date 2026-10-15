Печи стали причиной 139 пожаров в Псковской области с начала года

С начала года в Псковской области произошло 139 пожаров из-за нарушения правил безопасности при устройстве и эксплуатации печей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Жертвами возгораний стали 11 человек, в том числе один ребёнок, ещё двое получили травмы. В ведомстве отметили, что с приходом холодов число таких пожаров растёт.

Спасатели напомнили, как обезопасить жильё. Печь и дымоход нужно регулярно проверять и очищать от сажи, топящуюся печь нельзя оставлять без присмотра и поручать следить за ней детям. Мебель и иные предметы стоит держать на безопасном расстоянии, а дрова и горючие материалы – не класть на притопочный лист.

Для розжига не подходят горючие жидкости, нельзя и сжигать материалы, выделяющие токсичные вещества. Топить печь лучше два-три раза в день, но недолго, избегая перекала, а перед уходом или сном убедиться, что огонь полностью потушен.

Для раннего обнаружения возгорания в МЧС советуют установить автономный пожарный извещатель и держать в доме огнетушитель. «Ваша безопасность – ваша ответственность!» – подчеркнули в региональном ведомстве.