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Общество

Ольга Тимофеева оценила площадки форума «День профразвития» в Пскове

15 октября 2026 года, 16:14

Вице-губернатор Псковской области Ольга Тимофеева побывала на всероссийском форуме «День профразвития: найди себя в Псковской области», который проходит в псковском Доме молодёжи. Об этом сообщает Псковское агентсвто информации.

Ольга Тимофеева оценила площадки форума «День профразвития» в Пскове

Фото Екатерины Ивановой

Заместитель главы Псковской области прошла по выставочным зонам: осмотрела стенды региональных работодателей, площадку мастер-классов «Карьера мечты», а также выездную студию телеканала «Первый Псковский». 

После этого Ольга Тимофеева поучаствовала в слёте выпускников проектов и конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей» Псковской области – среди них выпускники «Флагманов образования», «ТопБлога», «Это у нас семейное», «Лидеров России», «Я – профессионал» и других инициатив.

Ольга Тимофеева оценила площадки форума «День профразвития» в Пскове

Фото Екатерины Ивановой

Напомним, выездная студия «Первого Псковского», входящего в госмедиахолдинг Псковской области, стала главной информационной площадкой форума: здесь участники, гости и наблюдатели получают оперативные и эксклюзивные комментарии от ключевых спикеров, экспертов и первых лиц области.

Организаторами события выступают всероссийский проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и правительство Псковской области. Проект реализуется в рамках программы «Регион для молодых» от Росмолодёжи президентского национального проекта «Молодёжь и дети».


#профдень60

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