В Опочке открылся молодёжный коворкинг-клуб «Созвездие»

В Доме культуры Опочки торжественно открылся молодёжный коворкинг-клуб «Созвездие», сообщили «Псковской правде» в администрации Опочецкого района.
В Доме культуры Опочки торжественно открылся молодёжный коворкинг-клуб «Созвездие», сообщили «Псковской правде» в администрации Опочецкого района.
Проект создания коворкинг-центра в Опочке вошёл в число победителей регионального конкурса молодёжных проектов инициативного бюджетирования.
Автор идеи Александр Ващенко предусмотрел всё для комфортной работы: удобные рабочие зоны, высокоскоростной интернет, чтобы ничто не отвлекало от дела, и уютную зону кофе-брейков для отдыха и общения с единомышленниками.
Как отметили в администрации, получилось не просто обновлённое помещение, а настоящая точка притяжения для активных и творческих молодых людей.