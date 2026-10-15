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Общество

В Опочке открылся молодёжный коворкинг-клуб «Созвездие»

15 октября 2026 года, 13:00

В Доме культуры Опочки торжественно открылся молодёжный коворкинг-клуб «Созвездие», сообщили «Псковской правде» в администрации Опочецкого района.

В Опочке открылся молодёжный коворкинг-клуб «Созвездие»

Фото пресс-службы администрации Опочецкого района

Проект создания коворкинг-центра в Опочке вошёл в число победителей регионального конкурса молодёжных проектов инициативного бюджетирования.

Автор идеи Александр Ващенко предусмотрел всё для комфортной работы: удобные рабочие зоны, высокоскоростной интернет, чтобы ничто не отвлекало от дела, и уютную зону кофе-брейков для отдыха и общения с единомышленниками.

Как отметили в администрации, получилось не просто обновлённое помещение, а настоящая точка притяжения для активных и творческих молодых людей. 

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