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Происшествия / Правосудие

Великолучанку, скрывшуюся от наказания, отправили под стражу

15 октября 2026 года, 12:34

Великолукский городской суд рассмотрел представление уголовно-исполнительной инспекции о жительнице Великих Лук, которая уклонялась от отбывания наказания. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Великолучанку, скрывшуюся от наказания, отправили под стражу

Фото Андрея Степанова

История началась в апреле 2026 года: женщину признали виновной в краже по части 1 статьи 158 УК РФ (кража) и приговорили к обязательным работам.

Однако наказание она отбывать не стала, и уже в июне неотбытую часть заменили лишением свободы в колонии-поселении. По постановлению суда до места осуждённая должна была добраться самостоятельно. Этим она не воспользовалась – к колонии не поехала и скрылась. Женщину объявили в розыск, и 14 октября её местонахождение установили. Беглянку задержали на территории Великих Лук.

Рассмотрев материалы, суд принял решение заключить осуждённую под стражу. Дальше её этапируют в колонию-поселение, где она будет отбывать наказание.

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