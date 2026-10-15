Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Власть

Наталья Мельникова досрочно покинула псковское Заксобрание

15 октября 2026 года, 14:59

Депутатские полномочия Натальи Мельниковой в Законодательном Собрании Псковской области прекращены досрочно. Об этом сообщает ПАИ.

Наталья Мельникова досрочно покинула псковское Заксобрание

Фото: ПАИ

Решение приняли на второй сессии регионального парламента 15 октября. 

Поводом стало письменное заявление самой Наталья Мельниковой.

Наталья Мельникова прошла в региональное Заксобрание восьмого созыва от «Единой России» по единому избирательному округу. А уже 29 сентября, на первой сессии, её делегировали в Совет Федерации как представителя от областного парламента.

Именно этот переход и объясняет досрочное сложение полномочий.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Вне очереди

Политика / Власть
15 октября 14:12

Вне очереди

Состоялась 2-я сессия 8-го созыва Заксобрания Псковской области
Первый раз – в первый ЗакС

Политика / Власть
29 сентября 19:31

Первый раз – в первый ЗакС

Состоялась 1-я сессия 8-го созыва Заксобрания Псковской области
Поддержка с продолжением

Политика / Власть
10 сентября 16:28

Поддержка с продолжением

Чем для Псковской области важна встреча Владимира Путина и Михаила Ведерникова