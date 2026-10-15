Наталья Мельникова досрочно покинула псковское Заксобрание

Депутатские полномочия Натальи Мельниковой в Законодательном Собрании Псковской области прекращены досрочно. Об этом сообщает ПАИ.

Решение приняли на второй сессии регионального парламента 15 октября.

Поводом стало письменное заявление самой Наталья Мельниковой.

Наталья Мельникова прошла в региональное Заксобрание восьмого созыва от «Единой России» по единому избирательному округу. А уже 29 сентября, на первой сессии, её делегировали в Совет Федерации как представителя от областного парламента.

Именно этот переход и объясняет досрочное сложение полномочий.