Псковский театр драмы покажет «Дядю Ваню» на фестивале Достоевского в Великом Новгороде

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина второй год подряд получил приглашение на Международный фестиваль театральных искусств имени Ф. М. Достоевского. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе театра.

Юбилейный, XXX фестиваль пройдёт с 29 октября по 2 ноября в Великом Новгороде, Старой Руссе и Валдае. Зрителям покажут спектакли российских и зарубежных театров по произведениям классиков.

1 ноября псковичи выступят на сцене Новгородской областной филармонии имени А. С. Аренского со спектаклем Павла Зобнина «Дядя Ваня». Режиссёр – приверженец русского психологического театра «по Станиславскому»: вместе с актёрами он подробно разбирает чеховскую пьесу, попутно обращаясь к биографии и другим произведениям автора, задаёт ей неожиданные вопросы и ищет свежие, нештампованные решения и образы.