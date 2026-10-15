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Общество

Псковский театр драмы покажет «Дядю Ваню» на фестивале Достоевского в Великом Новгороде

15 октября 2026 года, 12:45

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина второй год подряд получил приглашение на Международный фестиваль театральных искусств имени Ф. М. Достоевского. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе театра.

Псковский театр драмы покажет «Дядю Ваню» на фестивале Достоевского в Великом Новгороде

Фото Псковского драмтеатра

Юбилейный, XXX фестиваль пройдёт с 29 октября по 2 ноября в Великом Новгороде, Старой Руссе и Валдае. Зрителям покажут спектакли российских и зарубежных театров по произведениям классиков.

1 ноября псковичи выступят на сцене Новгородской областной филармонии имени А. С. Аренского со спектаклем Павла Зобнина «Дядя Ваня». Режиссёр – приверженец русского психологического театра «по Станиславскому»: вместе с актёрами он подробно разбирает чеховскую пьесу, попутно обращаясь к биографии и другим произведениям автора, задаёт ей неожиданные вопросы и ищет свежие, нештампованные решения и образы.

Псковский театр драмы покажет «Дядю Ваню» на фестивале Достоевского в Великом Новгороде

Фото Псковского драмтеатра

Постановка уже вошла в лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая маска» в сезоне 2021/2022, а также участвовала в XXIV Международном театральном фестивале ТЮЗа имени А. А. Брянцева в Санкт-Петербурге в 2023 году.

Год назад, 1 ноября 2025-го, псковский театр уже выступал на фестивале Достоевского. Тогда публике представили спектакль Гульназ Балпеисовой «Маленькие трагедии».

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