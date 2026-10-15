Экс-ректор ПсковГУ выступит с последним словом 26 октября

Разбирательство по делу бывшего ректора ПсковГУ приближается к финалу. На следующем заседании суд заслушает последнее слово подсудимой. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Сегодня, 15 октября, в рамках судебного процесса по обвинению Натальи Ильиной по части 4 статьи 159 (мошенничество) и пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) прошли прения. В ходе заседания в Псковском городском суде выступил второй защитник. Сама подсудимая от участия в прениях отказалась, а её первый защитник воспользовался правом реплики.

Заседание было перенесено на 11:00 26 октября.