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Общество

Экс-ректор ПсковГУ выступит с последним словом 26 октября

15 октября 2026 года, 16:00

Разбирательство по делу бывшего ректора ПсковГУ приближается к финалу. На следующем заседании суд заслушает последнее слово подсудимой. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Экс-ректор ПсковГУ выступит с последним словом 26 октября

Фото объединенной пресс-службы судов Псковской области

Сегодня, 15 октября, в рамках судебного процесса по обвинению Натальи Ильиной по части 4 статьи 159 (мошенничество) и пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) прошли прения. В ходе заседания в Псковском городском суде выступил второй защитник. Сама подсудимая от участия в прениях отказалась, а её первый защитник воспользовался правом реплики.

Заседание было перенесено на 11:00 26 октября.

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