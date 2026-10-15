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Общество

Псковская молодёжь назвала главные причины остаться в регионе

15 октября 2026 года, 14:45

В псковском Доме молодёжи на панельной дискуссии «Регион. Молодёжь. Возможности: точки соприкосновения» представили исследование карьерных ожиданий студентов и запросов работодателей. Об этом сообщает ПАИ.

Опрос охватил более 1 735 молодых людей и свыше 110 локальных компаний. Результаты показали, чем молодёжь и бизнес руководствуются, выбирая Псковскую область: 37,2% молодых респондентов назвали доход с учётом стоимости жизни, 29% – комфорт и природу, 21,7% – гибкий график, 19,7% – карьерный рост. 

Псковская молодёжь назвала главные причины остаться в регионе

Фото: Екатерина Иванова

Работодатели оказались ближе к другому набору ценностей: комфорт и природа (52,1%), близость к семье (35,4%) и более низкая стоимость жизни (33,3%).

Дискуссия прошла в рамках мероприятия «День профразвития: найди себя в Псковской области» с участием первых лиц региона и представителей президентской платформы «Россия – страна возможностей». 

Псковская молодёжь назвала главные причины остаться в регионе

Фото: Екатерина Иванова

Министр труда и занятости Псковской области Алена Трунова зачитала приветственный адрес губернатора Михаила Ведерникова. Глава региона отметил, что форум идёт уже четвёртый год и стал ежегодным, а поддержка федеральных коллег позволяет тиражировать лучшие практики – быстрые карьерные встречи, диагностику компетенций и хакатон. «Псковская область нуждается в ваших талантах и способностях. Ваши амбиции и идеи дорогого стоят. Мы заинтересованы в том, чтобы вы нашли себя именно в Псковской области», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Псковская молодёжь назвала главные причины остаться в регионе

Фото: Екатерина Иванова

Заместитель генерального директора платформы Екатерина Мальцева поблагодарила регион за тёплый приём. «Сегодня мы работаем одной большой командой, чтобы ни у кого не осталось сомнения, что Россия – страна возможностей, а Псковская область – территория возможностей» – обратилась она к присутствующим. 

Псковская молодёжь назвала главные причины остаться в регионе

Фото: Екатерина Иванова

Министр молодёжной политики региона Дмитрий Яковлев напомнил, что 16 октября событие примет Великие Луки, и подчеркнул: «В Псковской области можно быстро развить карьерный трек, получив огромный багаж знаний в самом начале пути».

Организаторами события выступают всероссийский проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и правительство Псковской области. Проект реализуется в рамках программы «Регион для молодых» от Росмолодёжи президентского национального проекта «Молодёжь и дети».


#профдень60

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