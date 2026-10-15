Борис Елкин вручил депутатские удостоверения и рассказал о решениях внеочередной сессии

Вторая внеочередная сессия Законодательного Собрания Псковской области прошла в Пскове сегодня, 15 октября. Об этом председатель регионального парламента Борис Елкин сообщил на своём официальном канале в национальном мессенджере МАХ.

Заседание открыли вручением депутатских удостоверений – для многих парламентариев это первый созыв, и, как отметил спикер, впереди много работы.

Борис Елкин подчеркнул, что ключевым пунктом повестки стало увеличение расходов бюджета. Средства направили на три направления: лекарственное обеспечение льготников, покупку квартир для детей-сирот и рост фонда оплаты труда бюджетников. «Эти статьи всегда держим на особом контроле», – добавил он.

Помимо этого, парламентарии утвердили положения о комитетах Законодательного Собрания Псковской области и план законопроектных работ на ближайший период.