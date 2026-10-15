Борис Елкин вручил депутатские удостоверения и рассказал о решениях внеочередной сессии

Вторая внеочередная сессия Законодательного Собрания Псковской области прошла в Пскове сегодня, 15 октября. Об этом председатель регионального парламента Борис Елкин сообщил на своём официальном канале в национальном мессенджере МАХ.
Вторая внеочередная сессия Законодательного Собрания Псковской области прошла в Пскове сегодня, 15 октября. Об этом председатель регионального парламента Борис Елкин сообщил на своём официальном канале в национальном мессенджере МАХ.
Заседание открыли вручением депутатских удостоверений – для многих парламентариев это первый созыв, и, как отметил спикер, впереди много работы.
Борис Елкин подчеркнул, что ключевым пунктом повестки стало увеличение расходов бюджета. Средства направили на три направления: лекарственное обеспечение льготников, покупку квартир для детей-сирот и рост фонда оплаты труда бюджетников. «Эти статьи всегда держим на особом контроле», – добавил он.
Помимо этого, парламентарии утвердили положения о комитетах Законодательного Собрания Псковской области и план законопроектных работ на ближайший период.
Касательно кадров, как добавил спикер, депутат от «Единой России» Наталья Мельникова досрочно сложила полномочия – причиной стало избрание представителем региона в Совете Федерации от Заксобрания. Еще 29 сентября на первой сессии её тайным голосованием избрали сенатором РФ. Кому перейдёт вакантный мандат по единому избирательному округу, станет известно позднее.
Соответствующее решение примут партия и избирком, подытожил Борис Елкин.