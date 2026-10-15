Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Власть

Борис Елкин вручил депутатские удостоверения и рассказал о решениях внеочередной сессии

15 октября 2026 года, 16:11

Вторая внеочередная сессия Законодательного Собрания Псковской области прошла в Пскове сегодня, 15 октября. Об этом председатель регионального парламента Борис Елкин сообщил на своём официальном канале в национальном мессенджере МАХ.

Борис Елкин вручил депутатские удостоверения и рассказал о решениях внеочередной сессии

Фото из канала Бориса Елкина в МАХ

Заседание открыли вручением депутатских удостоверений – для многих парламентариев это первый созыв, и, как отметил спикер, впереди много работы.

Борис Елкин подчеркнул, что ключевым пунктом повестки стало увеличение расходов бюджета. Средства направили на три направления: лекарственное обеспечение льготников, покупку квартир для детей-сирот и рост фонда оплаты труда бюджетников. «Эти статьи всегда держим на особом контроле», – добавил он.

Помимо этого, парламентарии утвердили положения о комитетах Законодательного Собрания Псковской области и план законопроектных работ на ближайший период.

Как прошла сессия
Вне очереди

Касательно кадров, как добавил спикер, депутат от «Единой России» Наталья Мельникова досрочно сложила полномочия – причиной стало избрание представителем региона в Совете Федерации от Заксобрания. Еще 29 сентября на первой сессии её тайным голосованием избрали сенатором РФ. Кому перейдёт вакантный мандат по единому избирательному округу, станет известно позднее. 

Соответствующее решение примут партия и избирком, подытожил Борис Елкин.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Вне очереди

Политика / Власть
15 октября 14:12

Вне очереди

Состоялась 2-я сессия 8-го созыва Заксобрания Псковской области
Первый раз – в первый ЗакС

Политика / Власть
29 сентября 19:31

Первый раз – в первый ЗакС

Состоялась 1-я сессия 8-го созыва Заксобрания Псковской области
Поддержка с продолжением

Политика / Власть
10 сентября 16:28

Поддержка с продолжением

Чем для Псковской области важна встреча Владимира Путина и Михаила Ведерникова