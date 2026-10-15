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Происшествия

Короткое замыкание стало причиной пожара в псковской пятиэтажке

15 октября 2026 года, 14:14

В Пскове на улице Маргелова загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Короткое замыкание стало причиной пожара в псковской пятиэтажке

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области

Сигнал о возгорании поступил в 10:13 в среду, 14 октября. Огонь повредил стену в прихожей трёхкомнатной квартиры. По предварительным данным, причиной стал аварийный режим работы электрооборудования и сетей из-за короткого замыкания.

На месте работали 11 специалистов МЧС России и четыре единицы техники.

Квартиру удалось отстоять. За минувшие дежурные сутки это был единственный техногенный пожар в регионе, уточнили в региональном ведомстве.

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