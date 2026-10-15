Псковские педагоги представят регион в финале конкурса «Флагманы образования»

Псковскую область в Москве, где с 18 по 21 ноября соберутся 100 сильнейших команд, представят пять педагогов: капитан команды, учитель английского языка Екатерина Казаковцева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Любовь Михайлова, педагог-психолог Екатерина Усова, молодой специалист, учитель английского языка Вероника Болотова и учитель биологии Мария Петрова.

Псковичи подготовили воспитательное событие «Семейные встречи „По Псковской области в годы Великой Отечественной войны“» в направлении «Историческая память». Его задача – не просто рассказать детям о войне, а сделать историю семьи и родного края личной, пережитой вместе со взрослыми. Это цикл интерактивных мероприятий для учеников 4-8 классов и их родителей: сначала лекция о событиях войны на Псковщине, затем выбор ролей, тем для видеороликов и маршрутов экскурсий. Дальше семьи вместе проходят квест по Пскову, участвуют в мастер-классах по сборке и разборке автомата Калашникова, снимают ролики о памятных местах и играют в спортивно-краеведческую игру с ориентированием и полосой препятствий. Завершается всё анкетированием, Диктантом Победы и отзывами в родительских чатах.

Идея родилась из реального случая: на одной из встреч педагог спросила детей, кто знает, где воевал его прадед, и в ответ прозвучала тишина – лишь несколько человек неуверенно назвали имена. Тогда учитель предложила позвонить родителям прямо на занятии. Вспоминая близких, взрослые начинали плакать и рассказывать детали, о которых давно забыли, а одна девочка узнала о хранящемся дома прадедушкином письме с фронта и вместе с мамой его прочитала.

«Самым ценным стала не столько теоретическая база, сколько необходимость синхронизировать нашу команду: мы собирались после уроков, спорили до хрипоты, разбирали кейсы и учились слышать друг друга с полуслова. Именно в этих спорах родилось то самое командное чувство, которого так не хватает в обычной школьной рутине», – рассказала капитан команды Екатерина Казаковцева.

В финале псковским педагогам предстоит провести своё событие для московских школьников – с незнакомым классом, возраст которого может отличаться от изначального сценария. На каждую разработку отведён час, специального оборудования не предусмотрено, поэтому адаптировать программу придётся прямо на месте. Ещё одним испытанием станут педагогические кейсы из школьной жизни: эксперты оценят и решение, и то, как команда обсуждает ситуацию и приходит к общему ответу.