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Общество

Псковская область закрепила сотрудничество с платформой «Россия – страна возможностей»

15 октября 2026 года, 16:20

Псковская область и президентская платформа «Россия – страна возможностей» подписали дорожную карту взаимодействия. Об этом сообщает ПАИ.

Псковская область закрепила сотрудничество с платформой «Россия – страна возможностей»

Фото Екатерины Ивановой

Церемония прошла на всероссийском форуме «День профразвития: найди себя в Псковской области» в псковском Доме молодёжи сегодня, 15 октября. 

Подписи под документом поставили заместитель губернатора региона Ольга Тимофеева и заместитель генерального директора платформы Екатерина Мальцева.

Псковская область закрепила сотрудничество с платформой «Россия – страна возможностей»

Фото Екатерины Ивановой

Главной информационной площадкой мероприятия стала выездная студия телеканала «Первый Псковский», входящего в состав государственного медиахолдинга Псковской области. Именно там участники, гости и наблюдатели получают оперативные и эксклюзивные комментарии от спикеров, экспертов и первых лиц региона.

Форум идёт два дня: 15 октября – в Пскове, 16 октября – в Великих Луках.

Организаторами события выступают всероссийский проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и правительство Псковской области. Проект реализуется в рамках программы «Регион для молодых» от Росмолодёжи президентского национального проекта «Молодёжь и дети».


#профдень60

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