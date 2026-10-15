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Общество

«Окаменевшая аорта»: На улице Энтузиастов в Пскове вскрыли трубу, забитую накипью

15 октября 2026 года, 16:38

Жителям домов №5 и №7 по улице Энтузиастов в Пскове вернули горячую воду. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковских тепловых сетей.

«Окаменевшая аорта»: На улице Энтузиастов в Пскове вскрыли трубу, забитую накипью

Фото пресс-службы Псковских тепловых сетей

Утро для жильцов началось с холодного разочарования: вода едва теплилась, краны на верхних этажах кашляли воздухом, напор падал до жалкой струйки. Как выяснилось, причина пряталась не в котельной, а в двадцати метрах трубы в гулком техподполье.

В 8:00 слесари вскрыли муфту и вместо трубы увидели «окаменевшую аорту». Внутреннее пространство оказалось замуровано: ржавый шлам и минеральные отложения месяцами оседали на пластике и спрессовались в плотный панцирь. Этот известковый затвор  забирал тепло, отдавая его каменным наростам, и «душил» гидравлику.Поражённый участок демонтировали углошлифовальной машиной.

Главная битва развернулась за нутро трубы: плотные пласты накипи вросли в пластик и не поддавались инструменту. По техподполью поплыл глухой гул – под ударами молотка корка отслаивалась, превращаясь в хрупкий гравий, и на бетон сыпалась серая каменная крошка. Затем в дело вступил нагревательный аппарат: синий индикатор погас на 260 градусах, полипропилен зашипел, покрываясь глянцевым блеском.

Время, как подчеркнули на предприятии, тогда шло на секунды – передержать и стык заузится, недодержать и он потечёт. Одно точное движение – и расплавленные торцы срослись намертво, выдавив ровное кольцо свежей стружки. Никакой сварки, никакой кислоты: только физика, температура и абсолютная герметичность.

К полудню приборы на вводах в дома зафиксировали норму. Напор вернулся к проектным значениям, сопротивление упало до минимума, а пробы воды вышли прозрачными, без ржавой взвеси. Труба снова стала просто трубой, уточнили в ПТС.

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