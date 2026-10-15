Северо-Запад готовит единый стенд «Серебряного ожерелья» к туристическому форуму

Регионы «Серебряного ожерелья России» обсудили подготовку к главным туристическим событиям страны на заседании рабочей группы. Об этом сообщается на официальном сайте полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе.

Полпред главы государства Игорь Руденя напомнил, что данный проект объединяет все 11 субъектов Северо-Запада и открывает возможности для создания качественных маршрутов – как для российских, так и для зарубежных гостей.

По его словам, «Серебряное ожерелье» позволяет познакомиться с культурно-историческим наследием регионов, их природой и традиционными ценностями.

Заседание провела заместитель полномочного представителя Любовь Совершаева. Участники обсудили взаимодействие рабочей группы с АО «Корпорация Туризм.рф» и подготовку к международному Петербургскому туристическому форуму «ТРЭВЕЛ ХАБ», который примет Северная столица в декабре текущего года.

Отдельно речь шла об участии регионов Северо-Запада в туристической выставке-форуме «Путешествуй!» в Москве. Прозвучало предложение проработать концепцию единого стенда, объединённого проектом «Серебряное ожерелье России».

Напомним, 10 октября под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко прошло первое заседание оргкомитета по подготовке к выставке. Утверждены даты и место – с 10 по 14 июня 2027 года на ВДНХ. Деловая программа, в частности, стартует 10 июня, а 12 июня станет Днём молодёжи и совпадёт с празднованием Дня России.