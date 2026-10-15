Псковский центр «ВОИН» учит студентов Политехнического колледжа управлять беспилотниками

Псковский филиал Центра «ВОИН» запустил программу по беспилотным системам для студентов Политехнического колледжа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе центра.



Курс рассчитан на 36 часов. За это время учащиеся познакомятся с разными видами беспилотных летательных аппаратов и сферами их применения, изучат специализированное программное обеспечение и методы противодействия.