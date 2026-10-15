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Общество

Псковский центр «ВОИН» учит студентов Политехнического колледжа управлять беспилотниками

15 октября 2026 года, 15:42

Псковский филиал Центра «ВОИН» запустил программу по беспилотным системам для студентов Политехнического колледжа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе центра.

Псковский центр «ВОИН» учит студентов Политехнического колледжа управлять беспилотниками

Фото псковского филиала Центра «ВОИН»

Курс рассчитан на 36 часов. За это время учащиеся познакомятся с разными видами беспилотных летательных аппаратов и сферами их применения, изучат специализированное программное обеспечение и методы противодействия.

Псковский центр «ВОИН» учит студентов Политехнического колледжа управлять беспилотниками

Фото псковского филиала Центра «ВОИН»

Как отметили в Центре «ВОИН», знания в дальнейшем помогут студентам расширить технический кругозор, понять принципы работы беспилотных систем и увереннее ориентироваться в современных технологических решениях.

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