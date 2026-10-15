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Происшествия / Преступление

Жители трёх округов Псковской области отдали мошенникам около 3,5 млн рублей

15 октября 2026 года, 15:30

Полиция Псковской области расследует серию дистанционных мошенничеств. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Жители трёх округов Псковской области отдали мошенникам около 3,5 млн рублей

Фото редакции

От действий аферистов пострадали жители Великих Лук, Пушкиногорского и Псковского округов. Общая сумма ущерба составила порядка 3,5 млн рублей.

Злоумышленники действовали через мессенджеры, по телефону и в социальных сетях, а схемы подбирали под каждую жертву. Так, людей уговаривали внести деньги якобы на проведение экспертизы. В другом случае мошенники разместили объявление о продаже двигателя от автомобиля и получили предоплату. Ещё одна схема – обещание дополнительного заработка на биржевой платформе. А одной из потерпевших отправили вредоносную ссылку, с помощью которой пытались похитить средства.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).

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