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Политика / Власть

Заместители главы Пскова сохранят полномочия при смене руководителя города

15 октября 2026 года, 14:32

Псковская городская Дума на 53-й внеочередной сессии утвердила изменения в Устав городского округа. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов на своей странице в национальном мессенджере МАХ.

Заместители главы Пскова сохранят полномочия при смене руководителя города

Фото из соцсетей Станислава Стармолотова

По его словам, главное новшество касается управленческой преемственности: заместители главы администрации больше не уходят в отставку автоматически вместе с прежним руководителем. Их полномочия сохраняются до того момента, пока депутаты не изберут нового главу города. Такой механизм позволяет городу избежать кадрового вакуума в переходный период и не прерывать работу администрации.

Станислав Стармолотов отметил, что внесенные поправки в целом приводят Устав в соответствие с обновлёнными правилами областного и федерального уровней. Они получили положительные заключения Минюста, прокуратуры и регионального правительства – противоречий закону и коррупционной составляющей в них нет.

Изменения коснулись и других сторон городского управления. Право созывать внеочередные сессии переходит от председателя Думы к главе города. Кандидатуру на должность градоначальник теперь вносит губернатор, а избирают его по-прежнему депутаты. Глава региона также получил право отстранять главу города от должности, объявлять выговоры и определять полномочия временно исполняющего обязанности.

Из Устава, как добавил врип главы Пскова, исключили нормы о голосовании по отзыву главы и депутатов, а также о проведении конференций граждан. Публичные слушания при этом сохранены – уведомлять о них нужно не менее чем за десять дней.

Есть изменения и в работе ТОС: участвовать в них смогут только совершеннолетние граждане, тогда как раньше допускалось с 16 лет, а создание ТОС в границах одного подъезда многоквартирного дома больше не предусмотрено.

Все предложенные поправки депутаты поддержали в ходе голосования.

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