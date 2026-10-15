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Общество

Опасный трипс нашли в кенийских розах на псковском складе

15 октября 2026 года, 17:17

На складе временного хранения в Псковской области в партиях импортных цветов обнаружили опасного вредителя. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Опасный трипс нашли в кенийских розах на псковском складе

Фото Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Случай зафиксировали во время карантинного фитосанитарного контроля.

Инспектор нашёл в двух партиях живых имаго, схожих по морфологическим признакам с карантинным объектом. Речь шла о 720 розах из Кении – цветы следовали из Латвии и Литвы в Екатеринбург и Москву. Лабораторные исследования подтвердили: в розах присутствует западный цветочный трипс.

Ввоз заражённых цветов по нормативам в области карантина растений запрещён.

Продукцию уничтожат по решению собственников, уточнили в Россельхознадзоре.

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