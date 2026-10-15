Опасный трипс нашли в кенийских розах на псковском складе

На складе временного хранения в Псковской области в партиях импортных цветов обнаружили опасного вредителя. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
На складе временного хранения в Псковской области в партиях импортных цветов обнаружили опасного вредителя. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Случай зафиксировали во время карантинного фитосанитарного контроля.
Инспектор нашёл в двух партиях живых имаго, схожих по морфологическим признакам с карантинным объектом. Речь шла о 720 розах из Кении – цветы следовали из Латвии и Литвы в Екатеринбург и Москву. Лабораторные исследования подтвердили: в розах присутствует западный цветочный трипс.
Ввоз заражённых цветов по нормативам в области карантина растений запрещён.
Продукцию уничтожат по решению собственников, уточнили в Россельхознадзоре.