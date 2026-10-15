Тонну мяса косули, оленя и лося не пустили в Псковскую область из Беларуси

В деревне Лобок Невельского района Псковской области инспекторы Россельхознадзора остановили незаконный ввоз партии мяса диких животных весом около тонны. Об этом сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В грузе везли мясо косули, оленя и лося. При ветеринарном контроле выяснилось, что на товаре нет маркировки и клейм, а ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение продукции, отсутствуют.

Нарушили и правила перевозки мясосырья, которому нужен температурный режим: в машине не было холодильного оборудования. Перемещать такую продукцию по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено.