Культура пива

Пивоварня, общепит и гостиница Дмитрия Плященко хорошо известны не только псковичам, но и туристам. Их владелец рассказал «Псковской правде», как на его бизнесе могут сказаться санкции, зачем он собрал производство под одной крышей, чем намерен привлекать на пивоварню байкеров и туристов и в какой стадии сейчас его девелоперские проекты в Пскове.

«Ты должен понимать, куда идешь»

- Ты на заре нашего знакомства рассказывал, что занялся пивоварением только потому, что купил помещение, в котором пивоварня была смонтирована так, что ее можно было исключительно на металлолом порезать. И что если бы сегодня тебе предложили заняться этим, как бизнесом, ты бы отказался. Но, тем не менее, сейчас расширяешь производство. Нет ли тут противоречия?

- Сегодня начинать такой бизнес с нуля - вообще утопия. Это однозначно не актуальное вложение денег. Ты, конечно, можешь развивать производство пива как бизнес, но это уже совсем другая история. Но как человек, которому нравится заниматься этим, я бы и сейчас пошел бы в пивоварение. Просто ты должен понимать, куда идешь, должен быть в этой культуре. - Когда ты говоришь, что «пиво как бизнес» это «совсем другая история», ты имеешь ввиду, что можно варить дешевое пиво с большой маржой? - Да, можно заниматься бизнесом ради денег, а можно заниматься бизнесом, который приносит всем участникам процесса удовольствие. - Тем не менее, в Пскове шесть пивоварен. Кто в таком случае их понаоткрывал - романтики, увлеченные пивной культурой, или плохие коммерсанты, не просчитывающие риски? - Я не скажу, что они плохие коммерсанты. Может, они любители пива. Если считать себестоимость пива только по ингридиентам, то оно выходит в районе 15 рублей за литр. И когда ты видишь, что такое пиво продается за 120 рублей, то сразу мысль: «Ну ничего себе, такой выход денежных средств!» Но тут надо четко понимать, кому ты будешь продавать это пиво, кто будет твоим потребителем, - все в совокупности играет роль. - Есть какое-то объяснение, почему в нашем городе возникают новые пивоварни? - Потому что люди увлечены, люди хотят развить бизнес. Они вкладывают деньги и думают, что все будут покупать их продукт. К тому же, эти шесть пивоварен маленькие, они производят крафтовое пиво: всего от 16 до 50 тонн в месяц. Даже для нашего маленького города это ни о чем, всем хватит места.

«Пиво - это очень сезонный продукт»

- За последний год ты собрал все производственные мощности под одной крышей в промзоне в Неелово: зачем? - Это связано с развитием производства. Во-первых, нам нужны довольно большие склады, чтобы там сырье и тару. А во-вторых, удалось модернизировать производство. Те же мешки с сырьем, каждый из которых весит 50 килограммов, теперь можно перемешать с помощью погрузчиков.

Кроме того, раньше у нас два варочных порядка стояли в разных местах, поэтому и люди находились в разных местах. Теперь всё на одной производственной площадке и люди спокойно заменяют в случае чего друг друга. А еще мы приобрели линию по производству кваса в Новосибирске. Случайно наткнулись на предложение оттуда: компания не только продает оборудование, но и ставит весь технологический процесс. Поехали, посмотрели, попробовали местный продукт. И нам очень понравилось: у нас в регионе такого кваса мы не пробовали. - Сколько вы сейчас варите пива? - Около 240 тонн в год. 20-15 тонн в месяц. - Есть ли возможность расширять объемы производства? - Пиво - это очень сезонный продукт. Варка производится по мере сбыта продукции. Кончается пиво – мы начинаем варить. Зимой варим примерно 25% от той мощности, которой располагаем. Когда сезон начнется, будем варить 50-60% от мощности. На 100% мы еще никогда не выходили. Сейчас мы заполняем все танки, чтобы к середине апреля быть готовыми к росту спроса. Тогда потребление увеличится в два раза. - Ваша продукция продается только в Пскове? Не было попыток выйти на рынки Петербурга и Москвы? - Мы этим пока толком не занимались. Чтобы туда попасть, нужен был розлив в стеклянную бутылку или в алюминиевую банку. Теперь, после переезда, когда у нас есть полностью автоматическая канадская баночная линия, мы способны выдавать те объемы, которые тот же Питер может запросить.

Кстати, не так давно мы начали переговоры с одной питерской ресторанной сетью: раньше они нас просто не замечали. Вероятно, дело в общей экономической ситуации.

«Если придется «импортозамещать» - вкус продукта поменяется»

- Кстати, про экономическую ситуацию: насколько производство пива зависит от импорта и планируете ли вы его замещать теперь? - Зависит, конечно же. Дрожжи у нас бельгийские, хмель - американский, бельгийский, немецкий. Светлый солод мы используем российский, темный - немецкий. В принципе, поставки пока идут, на складах все есть. Так что будем стараться не переходить на другое сырье. Тем более, что аналогов хорошего качества нет, так если придется «импортозамещать» ингредиенты иностранного производства - вкус продукта поменяется.

- Нет желания забить собственные склады, пока есть такая возможность? - Ну, это вопрос денег: сейчас же не сезон. Так-то мы хотели купить побольше солода, но поставщик нам не дал: сказал, что контракт, который у нас с ним до сентября, он выполнит, а потом будет новый контракт и новая цена. В случае полной блокады будем, конечно, отказываться от каких-то сортов пива, варить светлый и темный пильзнер [наиболее распространенный на рынке вид пива низового брожения - «ПП»] на российском сырье. Белорусский солод еще неплохой. Вообще, я думаю, что европейское и американское сырье к нам транзитом через другие страны будет идти: через ту же Турцию. Но в любом случае это все отразится на конечной цене продукта. - В этих условиях о расширении линейки, вводе новых сортов речь не идет? - Почему? Мы сейчас варим два новых лагера под заказ. Это называется «контрактная варка».

«Не сошлись характерами»

- Площадка в Неелово не слишком большая для вашей пивоварни? - Там же не только производство будет. Появится тапрум: фирменный бар при пивоварне. А на втором этаже - хостел для байкеров. В нем из общей зоны можно будет через большие окна смотреть на то, как варится пиво.

Когда появится тапрум, мы будем возить на пивоварню экскурсии. Каждый турист сможет познакомиться с производством, увидеть, как рождается любимый продукт, вкусно поужинать. - Год назад СМИ писали, что ты купил Дом Седельщикова [улица Герцена, 5 - «ПП»], где тоже планируется открыть общепит и апартаменты. В какой стадии этот проект? - Все в процессе. Сейчас будем чистить и консервировать здание, делать временную кровлю. Ну и - разрабатывать проект реконструкции и приспособления. Хотели в этом году летнюю террасу открыть, но из-за ремонта Троицкого моста не видим пока такой возможности: ты там не видом наслаждаться будешь, а строительными работами. У нас на ввод в строй этого здания, по условиям контракта, есть 5 лет. Все зависит от инвестиций: сегодня, конечно, сложно что-то говорить о глобальных планах. На повестке дня у меня сейчас в большей степени Дом Светланова [двухэтажный купеческий дом на улице Леона Поземского, 38, в настоящее время разрушенный - «ПП»] – осталось только дождаться, когда ремонт улицы Леона Поземского закончат, и можно будет им вплотную заняться. Это будет вспомогательное здание для нашей ресторации: с погребом для хранения продуктов, кабинетами для административного персонала, цехом заготовок, раздевалками и душевыми для сотрудников. - У тебя же есть еще и гостиница. Как этот бизнес сейчас себя чувствует? - Прошлый год у нас был достаточно хороший. Сейчас есть небольшая проблема, заключающаяся в том, что лидером продаж у нас был Booking.com, в начале марта ушедший из России.

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