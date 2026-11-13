В Пскове пройдет фестиваль адаптивных видов спорта «Безграничные возможности»

Ветераны боевых действий, члены их семей и люди с инвалидностью примут участие в фестивале адаптивных видов спорта «Безграничные возможности». Мероприятие состоится 14 ноября в псковском спорткомплексе «Олимп», сообщили в Школе адаптивного спорта Псковской области, пишет Псковское агентство информации.

Участникам предложат попробовать свои силы в армрестлинге, пауэрлифтинге, тактической стрельбе, метании ножей, сборке и разборке оружия, а также в нардах и дартсе. Победителей ждут призы от партнеров, главный из которых – трехдневная поездка в Москву с экскурсией и проживанием. Регистрация стартует в 08:30, торжественное открытие состязаний запланировано на 10:00.

Кроме того, жители Псковской области, организации и учреждения еще могут успеть подать заявки на Всероссийский конкурс-премию «Безграничные возможности». Прием продлится до 30 ноября текущего года. Участники смогут представить личные истории и проекты в сфере инклюзии. В общей сложности предусмотрено 12 номинаций в направлениях «Люди без границ» и «Норма жизни».

Региональный этап отбора пройдет с 1 по 20 декабря 2026 года, половину экспертов составят люди с инвалидностью. Федеральный этап назначен на 10 января – 10 февраля 2027 года, по его итогам определят 39 финалистов.

Награждение состоится в Москве 21–22 апреля 2027 года.