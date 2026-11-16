Под Великими Луками водитель «Нивы» пострадал при съезде в кювет

Водитель автомобиля «Нива» госпитализирован после ДТП в деревне Дубрава Великолукского района. Об этом сообщает канал «Псковская сводка» в MAX.

Машина съехала в кювет. Предварительно, мужчина не справился с управлением. Пострадавшему, предположительно, 50 лет. Ему оказали помощь бригада скорой.

На месте работают спасатели ПСО и сотрудники Госавтоинспекции.

Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.