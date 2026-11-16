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Происшествия / ДТП

Под Великими Луками водитель «Нивы» пострадал при съезде в кювет

16 ноября 2026 года, 10:08

Водитель автомобиля «Нива» госпитализирован после ДТП в деревне Дубрава Великолукского района. Об этом сообщает канал «Псковская сводка» в MAX.

Под Великими Луками водитель «Нивы» пострадал при съезде в кювет

Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX

Машина съехала в кювет. Предварительно, мужчина не справился с управлением. Пострадавшему, предположительно, 50 лет. Ему оказали помощь бригада скорой.

На месте работают спасатели ПСО и сотрудники Госавтоинспекции. 

Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.

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