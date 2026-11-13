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Общество

Елена Полонская поможет разработать ценностную модель стран БРИКС

13 ноября 2026 года, 16:21

Уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская вошла в число участниц федеральной программы «Женщина-лидер. БРИКС». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Елена Полонская поможет разработать ценностную модель стран БРИКС

Фото Президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Проект запустили Мастерская управления «Сенеж» и Совет Евразийского женского форума. На конкурс поступило 1 690 заявок из 83 регионов России и 28 стран, но отбор прошли лишь 100 женщин-руководителей, в числе которых оказалась и псковичка.

Программа призвана укрепить сотрудничество стран БРИКС и их партнеров через продвижение общих традиционных ценностей. Обучение разделено на три модуля. Первый, «Дипломатия», пройдет в Индии с 19 по 23 ноября, где участницы изучат культурные особенности стран альянса. Второй, «Стратегия», запланирован на декабрь 2026 – февраль 2027 года в дистанционном формате и будет посвящен планированию в мультикультурной среде. Завершит обучение модуль «Коллаборация» в «Сенеже» с 24 по 28 февраля 2027 года. 

Итогом работы в рамках федеральной программы «Женщина-лидер. БРИКС» станет создание единой ценностной модели БРИКС, реализация совместных инициатив в сфере человеческого капитала и формирование сообщества женщин-лидеров.

«Для меня это не только возможность получить новые знания и компетенции, но и площадка для реализации масштабных идей на стыке международного сотрудничества, народной дипломатии и регионального развития», – отметила Елена Полонская. Уполномоченный при губернаторе региона добавила, что продолжает заниматься формированием псковской модели работы с соотечественниками и надеется, что опыт региона окажется востребован на федеральном уровне

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