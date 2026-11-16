В Сенеже рассказали, как возродили село Ашево в Бежаницком районе

Опыт возрождения села Ашево в Бежаницком районе Псковской области представила глава округа Елена Иванова на «Школе муниципальных команд» в Мастерской управления «Сенеж». Об этом она сообщила в своем канале в мессенджере MAX.

По её словам, работа началась с реконструкции события «Партизанский обоз», посвященного отправке продовольствия в блокадный Ленинград, субботника, объединившего 70 участников, и фестиваля русских традиций «Ашевский веник», который собрал 500 гостей. После этого Ашевская школа при поддержке «Фабрики изменений» получила гранты на обновление музея и спортивной площадки.

Елена Иванова отметила, что в селе решили насущные проблемы – обновили дорогу, наладили водоснабжение и уличное освещение, привели в порядок общественные территории. В планах – вернуть в оборот еще восемь памятных объектов и установить арт-объект «Глобус» с историческими информационными стендами.

По словам главы округа, успех проекта – результат совместной работы администрации округа, учреждений культуры, школы, партнеров и жителей. Те, кто раньше сомневался в переменах, сегодня сами предлагают инициативы и готовятся к Петровской ярмарке, обратила свое внимание Елена Иванова.