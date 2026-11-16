Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Сенеже рассказали, как возродили село Ашево в Бежаницком районе

16 ноября 2026 года, 10:54

Опыт возрождения села Ашево в Бежаницком районе Псковской области представила глава округа Елена Иванова на «Школе муниципальных команд» в Мастерской управления «Сенеж». Об этом она сообщила в своем канале в мессенджере MAX.

В Сенеже рассказали, как возродили село Ашево в Бежаницком районе

Фото из соцсетей Елены Ивановой

По её словам, работа началась с реконструкции события «Партизанский обоз», посвященного отправке продовольствия в блокадный Ленинград, субботника, объединившего 70 участников, и фестиваля русских традиций «Ашевский веник», который собрал 500 гостей. После этого Ашевская школа при поддержке «Фабрики изменений» получила гранты на обновление музея и спортивной площадки.

Елена Иванова отметила, что в селе решили насущные проблемы – обновили дорогу, наладили водоснабжение и уличное освещение, привели в порядок общественные территории. В планах – вернуть в оборот еще восемь памятных объектов и установить арт-объект «Глобус» с историческими информационными стендами.

По словам главы округа, успех проекта – результат совместной работы администрации округа, учреждений культуры, школы, партнеров и жителей. Те, кто раньше сомневался в переменах, сегодня сами предлагают инициативы и готовятся к Петровской ярмарке, обратила свое внимание Елена Иванова.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичи могут задать вопросы Михаилу Ведерникову на прямую линию
Ветераны СВО в Пскове могут получить помощь в координационном центре
Под Великими Луками водитель «Нивы» пострадал при съезде в кювет
Петербургский репродуктолог бесплатно примет псковичей 30 ноября
Псковские школьники прокачали медиазнания на форуме «МедиаМост»
VIII Российская национальная премия «Время талантов» пройдет в Пскове в декабре
Пьяного водителя задержали в Пскове
В Псковской области запустили дополнительные поезда на важных направлениях
Более тысячи мальков судака выпустили в водохранилище в Дедовичском районе

Комментарии

Авторизация
No comments
Тихая пандемия

Общество / Здоровье
16 ноября 10:56

Тихая пандемия

Почему антибиотики перестают работать и что с этим делать
Стена, крест и тайна горшков

Общество
12 ноября 10:30

Стена, крест и тайна горшков

Какую редкость обнаружили на раскопках археологи

Ноябрь в мишуре

Общество
10 ноября 15:18

Ноябрь в мишуре

Чувствуют ли псковичи приближение Нового года