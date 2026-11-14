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Общество

Житель Псковской области оштрафован за публикацию запрещённой символики

14 ноября 2026 года, 13:46

Публикация во «ВКонтакте» с символикой запрещённой организации обернулась для жителя Псковской области административным штрафом. Об этом «Псковской область» сообщили в пресс-службе судов региона.

Житель Псковской области оштрафован за публикацию запрещённой символики

Фото: pxhere.com

Изображение с символикой общественного движения «Штабы Навального»* мужчина, скрывавшийся под псевдонимом «Денис Лигачев», выложил в открытый доступ. Факт размещения выявили 9 сентября.

Дело рассмотрел Гдовский районный суд — по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за публичное демонстрирование символики экстремистской организации, запрещённой федеральным законом. Мужчину признали виновным и назначили штраф.

*Решением Московского городского суда от 09.06.2021 признано экстремистским, деятельность на территории Российской Федерации запрещена.

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