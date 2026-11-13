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Общество

В Пскове обновят перекресток улиц Народной и Коммунальной

13 ноября 2026 года, 15:54

На пересечении улиц Коммунальной и Народной в Пскове запланирован комплексный ремонт. Согласно данным, опубликованным на портале госзакупок, работы должны быть завершены к началу лета 2027 года. Об этом сообщает ПАИ.

В Пскове обновят перекресток улиц Народной и Коммунальной
Носит иллюстративный характер
Фото: ПАИ

Максимальная сумма контракта, которую готовы выделить на эти цели, – почти 10,95 млн рублей. Финансирование предусмотрено из бюджета Пскова на 2026-2027 годы в рамках реализации программы по развитию городской улично-дорожной сети.

Будущему подрядчику предстоит обновить асфальт, тротуары и плиточное покрытие, а также заменить бордюры и колодезные люки. На участке приведут в порядок газоны, нанесут свежую разметку и обустроят пешеходные переходы: там появятся новые опоры и знаки, светодиодные светофоры и дополнительное освещение.

Ранее на этом перекрестке предлагали расширить проезжую часть и сделать полосу для поворота – по аналогии с участком на Октябрьском проспекте и Гражданской.

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