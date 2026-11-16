Псковские школьники прокачали медиазнания на форуме «МедиаМост»

Школьники из разных районов Псковской области – победители конкурса социальных видеороликов – собрались на третьем форуме «МедиаМост». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в национальном мессенджере MAX.

По его словам, многие из ребят уже выпускают школьные газеты и видеоролики, но, по их признанию, именно встречи со специалистами помогают выйти на новый уровень.

Губернатор обратил внимание на то, что на форуме им объяснили, как добиться качественного звука, выстроить кадр и провести пресс-конференцию, а также показали, как использовать в медиаработе искусственный интеллект.

Проект проводят Госмедиахолдинг и «Навигаторы детства» при поддержке правительства региона. «После такого погружения в мир медиа школьники часто выбирают журналистику своей будущей профессией», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона добавил, что информационная война не прекращается ни на минуту, поэтому обществу сегодня особенно нужны грамотные и профессиональные журналисты.