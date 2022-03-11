Сняли бронь

В начале марта стало известно, что популярные сервисы бронирования отелей и апартаментов Booking.com и Airbnb приостанавливают работу в России. «Псковская правда» выяснила, как это сказалось на региональном турбизнесе, и какими инструментами для бронирования теперь могут воспользоваться псковичи.

«Роль Booking.com в истории огромна»

Роль Booking.com в истории развития гостиничного бизнеса России просто огромна. Как бы ни относились к нему отельеры, говоря, что 20% - это очень много за посреднические услуги, это весьма совершенная система подбора отелей по многим параметрам и шикарный источник справочной информации. С ее помощью очень удобно сравнивать цены и оплачивать услуги гостиниц

Значимость случившегося подтверждает тот факт, что по данным «Опоры России» доля Booking.com на рынке онлайн-бронирования отелей в РФ достигала 80%. Именно из-за этого не так давно Федеральная антимонопольная служба наложила на сервис оборотный штраф в 1,3 миллиарда рублей.

«Роль Booking.com в истории развития гостиничного бизнеса России просто огромна, - уверена председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова. - Как бы ни относились к нему отельеры, говоря, что 20% - это очень много за посреднические услуги, это весьма совершенная система подбора отелей по многим параметрам и шикарный источник справочной информации. С ее помощью очень удобно сравнивать цены и оплачивать услуги гостиниц».

«Это привычный сервис к которому мы прибегали при бронировании как квартир, так и отелей. А слом привычных стереотипов - это всегда очень тяжело», - поясняет Светлана Баранова. К тому же, по ее словам, у многих маленьких отелей в Псковской области собственная система бронирования попросту отсутствовала: даже если на их собственных сайтах была кнопка «бронирование», кликнув на нее потенциальный гость попадал на все тот же Booking.com.