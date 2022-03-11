Сняли бронь

В начале марта стало известно, что популярные сервисы бронирования отелей и апартаментов Booking.com и Airbnb приостанавливают работу в России. «Псковская правда» выяснила, как это сказалось на региональном турбизнесе, и какими инструментами для бронирования теперь могут воспользоваться псковичи.
«Роль Booking.com в истории огромна»Booking.com и Airbnb приостановили работу в России 4 марта. При этом представители первого сервиса сослались на сложность ведения бизнеса в России для иностранной компании, а второго - на проблемы с денежными расчетами из-за санкций.
Роль Booking.com в истории развития гостиничного бизнеса России просто огромна. Как бы ни относились к нему отельеры, говоря, что 20% - это очень много за посреднические услуги, это весьма совершенная система подбора отелей по многим параметрам и шикарный источник справочной информации. С ее помощью очень удобно сравнивать цены и оплачивать услуги гостиниц
Светлана Баранова, председатель Псковского областного союза туриндустрии
Значимость случившегося подтверждает тот факт, что по данным «Опоры России» доля Booking.com на рынке онлайн-бронирования отелей в РФ достигала 80%. Именно из-за этого не так давно Федеральная антимонопольная служба наложила на сервис оборотный штраф в 1,3 миллиарда рублей.
«Роль Booking.com в истории развития гостиничного бизнеса России просто огромна, - уверена председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова. - Как бы ни относились к нему отельеры, говоря, что 20% - это очень много за посреднические услуги, это весьма совершенная система подбора отелей по многим параметрам и шикарный источник справочной информации. С ее помощью очень удобно сравнивать цены и оплачивать услуги гостиниц».
«Это привычный сервис к которому мы прибегали при бронировании как квартир, так и отелей. А слом привычных стереотипов - это всегда очень тяжело», - поясняет Светлана Баранова. К тому же, по ее словам, у многих маленьких отелей в Псковской области собственная система бронирования попросту отсутствовала: даже если на их собственных сайтах была кнопка «бронирование», кликнув на нее потенциальный гость попадал на все тот же Booking.com.
«Booking.com просто сильно раскручен»Впрочем, у турбизнеса нет поводов драматизировать. Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-запада «Астур» Гелена Самохвалова уверена: «Никаких трудностей нет. Booking.com просто довольно сильно раскручен, но ему ни в чем не уступают ни 101hotels, ни Hotels.com. Есть хороший сервис Tvil.ru. Да, у него интерфейс попроще, но им тоже вполне можно пользоваться».
Светлана Баранова согласна: «Эти компании [Booking.com и Airbnb] - не единственные на рынке. Есть такие сервисы, как Ostrovok.ru, Bronevik.com. И очень быстро появилась информация о существовании аналогов и альтернативные предложения для отелей».
Никаких трудностей нет. Booking.com просто довольно сильно раскручен, но ему ни в чем не уступают ни 101hotels, ни Hotels.com. Есть хороший сервис Tvil.ru. Да, у него интерфейс попроще, но им тоже вполне можно пользоваться
Гелена Самохвалова, президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-запада «Астур»
Действительно, запрос «что вместо букинга?» выдает множество вариантов. В их числе, помимо уже вышеупомянутых, такие сервисы, как «Суточно.ру», «Яндекс Путешествия», OneTwoTrip, «Туту.ру», «Мультитур». Кроме того, еще с 2018 года возможность бронировать жильё есть в сервисе объявлений «Авито».
Наконец, еще в конце прошлой недели вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с Минцифры проработать вопрос создания отечественного аналога Booking.com. При этом, как сообщили федеральные СМИ, он отметил, что в России есть компании, которые уже предоставляют подобные услуги и заявил, что «в первую очередь необходимо обратить внимание на их опыт».
Что касается туристов, которые уже воспользовались услугами бронирования на неработающих в настоящий момент сервисах, то, подтверждает председатель Псковского областного союза туриндустрии, напряженный момент возник: «Это все делалось экстренно и у многих возникал вопрос: «Где деньги, Зин?!» Она отметила, что под вопросом оказались бронирования на большие выходные, приуроченные к 8 марта, майские праздники, Дню России.
«И у отелей и у туристов всегда есть возможность в ручном режиме связаться и подтвердить бронирования», - напомнила Светлана Баранова, признав, впрочем, что «это масса работы для отелей и для клиентов». «Рано или поздно все финансовые расчеты будут осуществлены», - выразила она надежду.
И в самом деле, СМИ сообщают, что Booking.com проводит расчеты с российскими гостиницами по старым броням. Что касается Airbnb, то по условиям сервиса собственник сдаваемого жилья получает деньги только на второй день после заезда гостей. А значит, с оплатой заказов через карты попавших под санкции российских банков могут быть сложности.