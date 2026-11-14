Псковская делегация готовится к Кремлевскому Благотворительному Кадетскому балу

Мероприятие пройдет 9 декабря в историческом комплексе «Гостиный Двор» в Москве.

Бал приурочен к Году единства народов России и Дню Героев Отечества. Ожидается более трех тысяч лучших воспитанников кадетских корпусов и суворовских училищ из всех регионов РФ и 95 зарубежных стран. Для ребят из Псковской области представлять регион в сердце столицы – это большая честь и ответственность.

Участники от МАОУ «Кадетская школа» поделились ожиданиями.

«Для меня участие в МБКБ – это огромная честь и одновременно большое волнение. Быть представителем своей школы и города Великие Луки на мероприятии такого уровня – ответственность, которая мотивирует меня готовиться серьёзнее. В школе я являюсь: командир класса, член совета старшеклассников, участник волонтёрского отряда, активный участник «Движения Первых». Участие в МБКБ для меня – это возможность увидеть, как живут и чем гордятся кадеты из других регионов и стран, найти новых друзей и понять, что нас объединяет гораздо больше, чем разделяет», – признался ученик 11 класса Александр Ивонинский.

«Для меня МБКБ – это возможность почувствовать себя частью большого кадетского братства. В нашей школе я участвую в организации школьных мероприятий, состою в медиагруппе, занимаюсь в военно-патриотическом клубе, помогаю в проведении линеек и церемоний. Когда я узнала, что поеду в Москву представлять нашу школу, я испытала гордость и волнение одновременно. Это важно для меня, потому что я смогу не только показать себя, но и познакомиться с ребятами из других городов и стран, узнать об их традициях и рассказать о своих», – рассказала ученица 11 класса Ульяна Наумова.

Кадеты, направляемые на МБКБ 2026 от МАОУ «Кадетская школа», ведут активную общественную жизнь. Они входят в совет старшеклассников и классные активы, участвуют в работе волонтёрского отряда и патриотических акциях, помогают организовывать школьные линейки, концерты и спортивные состязания, состоят в отрядах Юнармии и «Движения Первых», участвуют в проектах школьного музея и медиагруппы.