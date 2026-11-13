Надгробия в Ворониче в «Михайловском» защитили от непогоды

Перед затяжными дождями сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» позаботились о сохранности старинных захоронений. 12 ноября они накрыли специальными футлярами надгробные плиты на мемориальном кладбище в Ворониче, где покоятся прежние хозяева Тригорского. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Синоптики, по данным музея, обещают в Пушкиногорском районе сильные дожди уже с середины следующей недели, поэтому укрыть памятники решили заранее.

Возле восточной стены Егорьевской церкви, воссозданной к пушкинским временам, находятся могилы Александра Вындомского и его внука Алексея Вульфа – младшего друга поэта. Оба захоронения объединяет беломраморный крест. Недалеко под мраморной плитой лежит второй супруг Прасковьи Осиповой, которая владела Тригорским в годы визитов Пушкина. Сама Прасковья Александровна тоже погребена здесь, рядом с мужем.

Ранее, 6 ноября, футляры появились и на могиле самого поэта, а также на надгробиях его предков в Святогорском Свято-Успенском монастыре в Пушкинских Горах.