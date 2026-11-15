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Происшествия

Пьяного водителя задержали в Пскове

15 ноября 2026 года, 16:34

Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пьяного водителя задержали в Пскове

Фото: «Псковская правда»

Утром 9 ноября в Пскове на улице Металлистов сотрудники ДПС остановили автомобиль Hyundai для стандартной проверки. Выяснилось, что 33 летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. При проверке базы данных оказалось, что мужчина уже не впервые нарушает этот запрет – ранее он привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

По данным пресс службы УМВД России по Псковской области, подобные случаи особенно опасны: водитель, игнорирующий наказание, представляет повышенную угрозу для других участников движения.

Правоохранители напоминают: ответственность за пьяное вождение предусмотрена статьёй 12.8 КоАП РФ (административная) и статьёй 264 УК РФ (уголовная). Повторное нарушение после административного наказания значительно ужесточает санкции.

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