Пьяного водителя задержали в Пскове

Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 9 ноября в Пскове на улице Металлистов сотрудники ДПС остановили автомобиль Hyundai для стандартной проверки. Выяснилось, что 33 летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. При проверке базы данных оказалось, что мужчина уже не впервые нарушает этот запрет – ранее он привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

По данным пресс службы УМВД России по Псковской области, подобные случаи особенно опасны: водитель, игнорирующий наказание, представляет повышенную угрозу для других участников движения.

Правоохранители напоминают: ответственность за пьяное вождение предусмотрена статьёй 12.8 КоАП РФ (административная) и статьёй 264 УК РФ (уголовная). Повторное нарушение после административного наказания значительно ужесточает санкции.