Ни капли покоя

Почему после дождя некоторые улицы превращаются в озёра, отчего вода в разных районах отличается по жёсткости и какие трубы пора менять? О ремонте городских коммуникаций, проблемных участках и подготовке к запуску новой станции водоподготовки в эфире радиостанции «Серебряный дождь» рассказал заместитель директора по производству псковского муниципального предприятия «Горводоканал» Олег Панкевич.

От прорывов - к обновлению

Один из крупных объектов этого года — водопровод на улице Максима Горького. Здесь заменили 517 метров трубы диаметром 500 миллиметров. Для горожан это не просто очередная стройка: за последние десять лет на участке происходили серьёзные аварии, напомнил Олег Панкевич. Зимой 2016 года после прорыва вода подтопила частный сектор, и предприятию пришлось помогать пострадавшим жителям. Теперь проблемный участок реконструирован. Ещё один большой проект — новый водопровод протяжённостью более 2,5 километра в Лисьих Горках. Раньше посёлок снабжался от скважины, вода из которой, по словам Олега Панкевича, в последние годы уже не соответствовала санитарным требованиям. Новые сети закольцевали, чтобы вода циркулировала и не застаивалась. Абонентов, имевших договоры на водоснабжение, переподключили в рамках контракта — самостоятельно прокладывать взамен старых новые трубы им не потребовалось. Началась и замена водопровода между автобусным и железнодорожным вокзалами. Всего предстоит обновить около 500 метров сетей. Работы разделены на этапы: их сроки связаны с дорожным ремонтом на привокзальной площади. Помимо крупных проектов, предприятие ежегодно своими силами перекладывает до пяти километров водопроводных труб. В этом году работы проходили, в частности, на улицах Карбышева, Рокоссовского, Гремячей и Юбилейной, в переулке Машиниста. На следующий год намечены ещё более масштабные задачи по канализации. Среди приоритетов — коллектор на улице Западной диаметром 1,2 метра и протяжённостью почти два километра. На нём уже случались аварии и просадки грунта, а ликвидация одного из повреждений в прошлом году заняла два месяца. Проект реконструкции подготовлен. По словам Олега Панкевича, ожидается федеральное финансирование с участием средств предприятия. Другой важный объект — 850 метров канализационного коллектора на улице Максима Горького, от Коммунальной до радиозавода. Местами из-за разрушения берега железобетонные трубы, которые должны находиться под землёй, стали видны снаружи. Здесь потребуется не только замена коммуникаций, но и укрепление береговых участков.

Заглянуть внутрь

В хозяйственном ведении «Горводоканала» находятся 395 километров водопроводных и 368 километров канализационных сетей. Износ первых Олег Панкевич оценивает примерно в 40%, вторых — в 50–52%. Ситуацию он называет удовлетворительной, но подчёркивает: до хорошего состояния ещё далеко, сети требуют обновления. Чтобы определять очерёдность ремонта, предприятие обследует коммуникации и анализирует историю повреждений. По канализации сформирована база, в которой собраны сведения об аварийных ситуациях за 10–15 лет. В 2027 году предстоит очередная полная инвентаризация сетей. Заглядывать внутрь труб помогают комплексы телеинспекции. За последние два года предприятие приобрело три таких устройства. Камеры позволяют обследовать участки протяжённостью до 120 метров и трубы диаметром до 600 миллиметров: увидеть повреждения и оценить состояние коммуникаций без сплошного вскрытия трассы. Однако даже исправная канализация не рассчитана на всё, что в неё отправляют жители. Одной из основных причин засоров остаётся бытовой мусор — салфетки, средства гигиены и другие отходы. «В принципе, непонятно, что людьми движет использовать, так сказать, канализацию не по назначению, а как мусорное ведро», — говорит Олег Панкевич. По его словам, предприятие публикует фотографии извлечённого мусора, чтобы показать, с чем приходится сталкиваться аварийным бригадам. За такими снимками — работа людей, которые в том числе в выходные восстанавливают нормальное водоотведение из многоквартирных домов.

Скрытые километры

Обследование ливневой канализации выявило масштабную проблему. Предприятию передано 109–110 километров, но после обследования выяснилось, что их 310. Обнаружились коммуникации, сведения о которых прежде не были собраны в единую картину. Состояние многих из них, по оценке Олега Панкевича, плачевное: некоторые участки разрушены корнями деревьев. При этом выявленные сети ещё не переданы «Горводоканалу» в хозяйственное ведение. Поэтому включить их все в свою инвестиционную программу предприятие пока не может. Первоочередные планы касаются уже обслуживаемых участков. Среди известных проблемных мест — пересечение Юбилейной и Маргелова, участки на Петровской и Конной, район автоколонны. Последний Олег Панкевич предлагает ремонтировать одним из первых: подтопление мешает выезду пассажирских автобусов. Не каждую такую проблему можно решить промывкой. Там, где труба слишком узкая, очистка не увеличит её диаметр, а значит, во время сильного дождя вода всё равно будет уходить не сразу. Для реконструкции нужна инвестиционная программа, которую предприятие сможет подготовить после утверждения городской схемы ливневой канализации. Предполагаемый период её реализации — 2027–2030 годы.

Жесткий вопрос