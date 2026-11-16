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Общество

Псковичи могут задать вопросы Михаилу Ведерникову на прямую линию

16 ноября 2026 года, 11:06

У жителей Псковской области появилась возможность задать вопрос губернатору Михаилу Ведерникову – прием обращений на прямую линию открылся 16 ноября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГТРК «Псков».

Псковичи могут задать вопросы Михаилу Ведерникову на прямую линию

Фото Андрея Степанова

Сама прямая линия с главой региона пройдет 25 ноября. Трансляцию покажут на телеканале «Россия 24» и на радиостанциях «Радио России» и «Маяк».

Связаться с редакцией можно в будние дни с 9:00 до 18:00 по телефону 8-800-222-60-32, через группу ГТРК «Псков» во «ВКонтакте» или по почте gtrkpskov@mail.ru.

В этот раз вопросы помогает обрабатывать искусственный интеллект.

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