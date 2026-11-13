Под Крестовским путепроводом в Пскове продлили ограничение движения

Однополосное движение на участке «Объездной дороги» под путепроводом «Крестовский» в Пскове продлили до вторника, 27 ноября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.
Однополосное движение на участке «Объездной дороги» под путепроводом «Крестовский» в Пскове продлили до вторника, 27 ноября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.
Отмечается, что ограничение действует напротив дома № 58 по Октябрьскому проспекту. Ранее планировалось завершить работы 13 ноября.
Меры введены в связи с ремонтом дорожного полотна.
Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок.