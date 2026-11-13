Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Инфраструктура

Под Крестовским путепроводом в Пскове продлили ограничение движения

13 ноября 2026 года, 17:17

Однополосное движение на участке «Объездной дороги» под путепроводом «Крестовский» в Пскове продлили до вторника, 27 ноября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Под Крестовским путепроводом в Пскове продлили ограничение движения

Фото администрации Пскова

Отмечается, что ограничение действует напротив дома № 58 по Октябрьскому проспекту. Ранее планировалось завершить работы 13 ноября.

Меры введены в связи с ремонтом дорожного полотна.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Улицу Сельскую в Печорах отремонтируют в два этапа
Надгробия в Ворониче в «Михайловском» защитили от непогоды
Псковских ветеранов отметили в Москве за поддержку бойцов СВО
Не дороже, а внимательнее: психолог дала совет по выбору подарков
Активисты Комитета семей воинов Отечества отпразднуют четырехлетие добрыми делами
В Псковской области 240 многодетных мам вышли на пенсию досрочно
В Пскове пройдет фестиваль адаптивных видов спорта «Безграничные возможности»
Елена Полонская поможет разработать ценностную модель стран БРИКС
Надежда Васильева: Инициативы, рождающиеся на местах, должны находить отражение в законодательстве

Комментарии

Авторизация
No comments
Два турбоперекрестка оборудуют в Пскове

Транспорт / Инфраструктура
29 июня 10:56

Два турбоперекрестка оборудуют в Пскове
Опубликованы адреса, где в Псковской области установят камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД

Транспорт / Инфраструктура
14 июня 10:49

Опубликованы адреса, где в Псковской области установят камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД

Отлить в асфальтобетоне

Транспорт / Инфраструктура
2 марта 15:55

Отлить в асфальтобетоне

Ремонт Ольгинского моста в Пскове начнётся уже 15 марта.