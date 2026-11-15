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Общество

Псковская мастерица рассказала, какие недорогие подарки заказывают к Новому году

15 ноября 2026 года, 09:30

Перед Новым годом пользуются спросом небольшие ёлочные игрушки ручной работы — их часто заказывают в качестве подарков для знакомых. Как рассказала рукодельница Елизавета Никитина изданию «Псковская правда», средняя стоимость таких изделий составляет 300–400 рублей.

Псковская мастерица рассказала, какие недорогие подарки заказывают к Новому году

Фото: «Псковская правда»

По словам мастерицы, невысокая цена позволяет покупателям приобретать сразу несколько подарков для разных людей. Ещё один востребованный вариант новогодних подарков — салфетки, полотенца и прихватки с тематической вышивкой. Елизавета Никитина отметила, что под Новый год эти изделия хорошо расходятся, поскольку стоят недорого и способны каждый год радовать хозяев в интерьере.

Рукодельница подчеркнула, что покупатели ценят именно ручную работу: такие вещи не похожи на товары из массмаркета, в них видна каждая ниточка.

Для ребёнка хорошим подарком может стать творческое занятие. Елизавета проводит новогодние мастер‑классы, на которых дети шьют игрушки — например, гномов и снеговиков. В результате у участников остаются не только впечатления, но и вещь, сделанная своими руками.

Как выбрать недорогой подарок для коллег, друзей и знакомых, читайте здесь. 

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