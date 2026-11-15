Псковская мастерица рассказала, какие недорогие подарки заказывают к Новому году

Перед Новым годом пользуются спросом небольшие ёлочные игрушки ручной работы — их часто заказывают в качестве подарков для знакомых. Как рассказала рукодельница Елизавета Никитина изданию «Псковская правда», средняя стоимость таких изделий составляет 300–400 рублей.

По словам мастерицы, невысокая цена позволяет покупателям приобретать сразу несколько подарков для разных людей. Ещё один востребованный вариант новогодних подарков — салфетки, полотенца и прихватки с тематической вышивкой. Елизавета Никитина отметила, что под Новый год эти изделия хорошо расходятся, поскольку стоят недорого и способны каждый год радовать хозяев в интерьере.

Рукодельница подчеркнула, что покупатели ценят именно ручную работу: такие вещи не похожи на товары из массмаркета, в них видна каждая ниточка.

Для ребёнка хорошим подарком может стать творческое занятие. Елизавета проводит новогодние мастер‑классы, на которых дети шьют игрушки — например, гномов и снеговиков. В результате у участников остаются не только впечатления, но и вещь, сделанная своими руками.

Как выбрать недорогой подарок для коллег, друзей и знакомых, читайте здесь.