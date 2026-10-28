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Экономика / ЖКХ

«Дворняжка» устала

Как хотят изменить вывоз мусора в Псковской области

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Ольга Нефёдова
28 октября 2026 года, 10:31
Фото: Псковская правда
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В Псковской области планируют изменить вывоз мусора: новая мусороперегрузочная станция в Псковском районе должна сократить пробег мусоровозов и затраты на доставку отходов до полигона. Регоператор рассчитывает, что это поможет сдержать рост тарифа. Как будет работать площадка, чем она отличается от свалки и когда её планируют запустить — в эфире программы «Оглавление» рассказал генеральный директор компании «Экогрупп» Денис Кузнецов.

300 километров за смену: почему вывоз мусора требует нового маршрута

По его словам, главная сложность – не сбор мусора, а его доставка. Отходы из Пскова везут на полигон в Островском районе: 60 километров в одну сторону, 120 – туда и обратно. Мусоровоз задней загрузки, или как ласково зовут его сотрудники регоператора, «дворняжка», ездит на полигон дважды в день.

«Это 240 километров пробега по трассе. Плюс по городу – ещё 20–50 километров. В среднем мусоровоз проходит до 300 километров в день», – объяснил он.

Для сравнения: средний пробег фуры – 450–500 километров в день.

«Мусоровоз приезжает практически как фура, но при этом ему нужно ещё обслужить 60–70 контейнерных площадок. То есть 60–70 раз произвести загрузку, выйти из машины – а это время», – добавил Денис Кузнецов.

Именно поэтому станция перегрузки, которую построят в Псковском районе, должна сократить пробег.

«От центра города до полигона 62 километра, от центра до станции мусороперегрузки – 16 километров. Разница ощутимая. Это сокращение времени работы мусоровоза», – сказал он.

Схема будет такой: маленькие мусоровозы собирают отходы во дворах и привозят на станцию. Там их встречает большой мультилифт с контейнером на 36 кубов и прицепом с таким же контейнером.

«За один раз мы вывозим 72 куба на полигон. Маленький мусоровоз везёт четыре тонны, большой – 24. Шесть машин не поехали по дороге до полигона – поехала одна, экономия в затратах существенная», – пояснил Денис Кузнецов.

«Это не свалка, а конвейер»: как будет работать станция

Денис Кузнецов подчеркнул: станция – не место для накопления мусора.

«Машина приезжает, разгружает отходы на бетонное основание, сразу же выезжает. Рядом стоит фронтальный погрузчик, который в моменте загружает эти отходы в контейнер. Так приезжают три, четыре, пять машин. Контейнер вытаскивается, ставится на мультилифт, вместо него ставится пустой – и мультилифт сразу уезжает на полигон», – объяснил он.

Площадка будет с твёрдым гидроизолированным покрытием, чтобы ничего не протекало в грунт.

«При правильной эксплуатации никаких запахов, никаких крыс, никаких мышей и птиц не будет», – заверил Денис Кузнецов.

Он привёл пример из своей карьеры: в Москве станция перегрузки находилась в 150 метрах от жилого дома, и проблем не было. В Псковском районе, по его словам, от границы участка до ближайшего жилого дома – 950 метров при норме СанПиН в 100 метров.

Проектная мощность станции – 225 тонн отходов в сутки. «Это среднесуточный объём. Есть пиковые нагрузки – Новый год, майские праздники, каникулы. В эти дни цифра может вырасти на 10–15%», – сказал Денис Кузнецов.

Но мощности позволяют вывозить и больше: машины физически могут делать три рейса на полигон ежедневно.

«Даже если сломается половина автопарка, что практически исключено, мы три дня можем хранить загруженные отходы в контейнерах на территории площадки. Но такое возможно только в случае форс-мажора», – добавил он.

Не снизить, а сдержать: что будет с тарифами на вывоз мусора

Денис Кузнецов осторожно оценил влияние новой станции на тариф: речь идёт не о снижении платы, а о возможности сдержать её рост. «Это означает потенциальное не увеличение тарифа», — пояснил он.

По его словам, без станции затраты в следующем году были бы больше. «При условии ввода объекта в эксплуатацию наши затраты останутся примерно на том же уровне. Соответственно, мы сможем более качественно оказывать услугу», – сказал он.

Средний чек по Псковской области за вывоз ТКО – 112 рублей на человека в северной зоне и около 92 рублей в южной. «Люди считают, что это много. Я понимаю это. Но, учитывая стоимость топлива, лизинга, ремонта, зарплаты – нам не хватает этих денег», – признал Денис Кузнецов.

Кстати, по оценке экспертов, каждый житель производит в полтора раза больше мусора, чем закладывается в тариф.

Говоря о долгах населения, он сообщил, что компания активно работает с неплательщиками: сначала досудебные уведомления, затем суды. «Суды всегда 100% на нашей стороне. Плюс есть судебная практика не только Псковского региона, но и по всей России», – сказал он. Кстати, с середины ноября до Нового года регоператор запустит акцию: тем, кто добровольно погасит долг, спишут пени.

«У людей будет полтора месяца», – уточнил Денис Кузнецов. Он напомнил: если дело дойдёт до суда, должнику придётся оплатить ещё и госпошлину – 2 тысячи рублей для физических лиц. Для юрлиц – на порядки больше.

Техника у компании относительно свежая – машинам два года. В следующем году компания планирует закупить новые мусоровозы, в том числе российские.

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