«Дворняжка» устала

В Псковской области планируют изменить вывоз мусора: новая мусороперегрузочная станция в Псковском районе должна сократить пробег мусоровозов и затраты на доставку отходов до полигона. Регоператор рассчитывает, что это поможет сдержать рост тарифа. Как будет работать площадка, чем она отличается от свалки и когда её планируют запустить — в эфире программы «Оглавление» рассказал генеральный директор компании «Экогрупп» Денис Кузнецов.

300 километров за смену: почему вывоз мусора требует нового маршрута

По его словам, главная сложность – не сбор мусора, а его доставка. Отходы из Пскова везут на полигон в Островском районе: 60 километров в одну сторону, 120 – туда и обратно. Мусоровоз задней загрузки, или как ласково зовут его сотрудники регоператора, «дворняжка», ездит на полигон дважды в день. «Это 240 километров пробега по трассе. Плюс по городу – ещё 20–50 километров. В среднем мусоровоз проходит до 300 километров в день», – объяснил он. Для сравнения: средний пробег фуры – 450–500 километров в день. «Мусоровоз приезжает практически как фура, но при этом ему нужно ещё обслужить 60–70 контейнерных площадок. То есть 60–70 раз произвести загрузку, выйти из машины – а это время», – добавил Денис Кузнецов. Именно поэтому станция перегрузки, которую построят в Псковском районе, должна сократить пробег. «От центра города до полигона 62 километра, от центра до станции мусороперегрузки – 16 километров. Разница ощутимая. Это сокращение времени работы мусоровоза», – сказал он. Схема будет такой: маленькие мусоровозы собирают отходы во дворах и привозят на станцию. Там их встречает большой мультилифт с контейнером на 36 кубов и прицепом с таким же контейнером. «За один раз мы вывозим 72 куба на полигон. Маленький мусоровоз везёт четыре тонны, большой – 24. Шесть машин не поехали по дороге до полигона – поехала одна, экономия в затратах существенная», – пояснил Денис Кузнецов.

«Это не свалка, а конвейер»: как будет работать станция

Денис Кузнецов подчеркнул: станция – не место для накопления мусора. «Машина приезжает, разгружает отходы на бетонное основание, сразу же выезжает. Рядом стоит фронтальный погрузчик, который в моменте загружает эти отходы в контейнер. Так приезжают три, четыре, пять машин. Контейнер вытаскивается, ставится на мультилифт, вместо него ставится пустой – и мультилифт сразу уезжает на полигон», – объяснил он. Площадка будет с твёрдым гидроизолированным покрытием, чтобы ничего не протекало в грунт. «При правильной эксплуатации никаких запахов, никаких крыс, никаких мышей и птиц не будет», – заверил Денис Кузнецов. Он привёл пример из своей карьеры: в Москве станция перегрузки находилась в 150 метрах от жилого дома, и проблем не было. В Псковском районе, по его словам, от границы участка до ближайшего жилого дома – 950 метров при норме СанПиН в 100 метров. Проектная мощность станции – 225 тонн отходов в сутки. «Это среднесуточный объём. Есть пиковые нагрузки – Новый год, майские праздники, каникулы. В эти дни цифра может вырасти на 10–15%», – сказал Денис Кузнецов. Но мощности позволяют вывозить и больше: машины физически могут делать три рейса на полигон ежедневно. «Даже если сломается половина автопарка, что практически исключено, мы три дня можем хранить загруженные отходы в контейнерах на территории площадки. Но такое возможно только в случае форс-мажора», – добавил он.

Не снизить, а сдержать: что будет с тарифами на вывоз мусора