В Псковской области запустили дополнительные поезда на важных направлениях

В Псковской области по ряду ключевых направлений назначены дополнительные поезда – в Москву, Санкт-Петербург, Минск и Сухум. Как сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX, этого удалось добиться благодаря системной работе с руководством ОАО «РЖД».

По словам главы региона, расширение маршрутной сети повысит транспортную доступность области, будет способствовать развитию деловых контактов, туризма, а также межрегиональных и международных связей.

На направлении Псков – Москва по воскресеньям курсирует дополнительный поезд № 397/398 на 320 мест через Бологое: вагоны включают в состав до столицы. Из Москвы в Псков поезд следует по пятницам, а в летний период будет ходить ежедневно. Кроме того, маршрут поезда Псков – Москва № 64/63 продлён до Орла: теперь из Пскова и Великих Лук можно без пересадок доехать до Тулы, Мценска и Орла. Поезд заходит на Курский вокзал и делает остановки в Нахабино и Подольске.

На линии Псков – Санкт-Петербург «Ласточка» № 817/818 теперь курсирует ежедневно (ранее её назначали только в праздники и летние выходные). Поезд отправляется из Санкт Петербурга в 08:45, из Пскова – в 14:08. Это дополнительно 340 пассажирских мест.

Для направления Псков – Минск предусмотрено прямое сообщение через пересадку поезда № 10/9 Псков – Москва в Дно. Время ожидания не превышает двух часов. Губернатор подчеркнул важность этого маршрута с учётом активного сотрудничества с Республикой Беларусь.

Летом 2027 года к беспересадочной группе поездов до Сухума добавят дополнительный купейный вагон. По словам Михаила Ведерникова, это позволит укрепить туристические, экономические и гуманитарные связи с Республикой Абхазия.

Глава региона поблагодарил Олега Валентиновича Белозёрова, Дмитрия Владимировича Пегова и всю команду ОАО «РЖД» за многолетнее конструктивное сотрудничество.