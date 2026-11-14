За неделю от клещей в Псковской области пострадали двое детей

С начала сезона в Псковской области с укусами клещей к медикам обратились 2445 человек, включая 680 детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

Это на 39,1% меньше среднемноголетних недельных значений за 2014–2025 годы (без учёта ковидных 2020 и 2021-го), а среди детей снижение составило 29,2%. Для сравнения: годом ранее за аналогичный период пострадали 3239 человек, в том числе 831 ребёнок.

На минувшей неделе, со 2 по 8 ноября, укусы клещей получили двое несовершеннолетних. Первый в этом году случай присасывания зафиксировали 15 марта — в прошлом году это произошло чуть раньше, 10 марта.

Лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии и медорганизаций области исследовали 3023 клеща: 2411 особей сняли с людей, ещё 612 собрали в природной среде. За неделю проверили 26 клещей.

Что показали исследования: чаще всего в клещах находили возбудителя боррелиоза — 28,45% особей. Моноцитарный эрлихиоз выявили у 1,95%, гранулоцитарный анаплазмоз — у 1,91%, клещевой энцефалит — у 0,08%.

С начала сезона в регионе зарегистрировали пять случаев клещевого энцефалита (в том числе у одного ребёнка) и 30 случаев боррелиоза, из которых шестеро пострадавших — дети.

Прививки от клещевого энцефалита за январь–октябрь 2026 года сделали 4797 человек, включая 316 детей; ревакцинацию прошли 3438 человек, в том числе 274 ребёнка.