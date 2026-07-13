«Ключ» без допинга

В четверг, 9 июля, в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России собрались люди, которых сейчас волнуют одни и те же вопросы: когда уже, наконец, ключевая ставка станет такой, что банковские кредиты в коммерции станут снова подъемными и почему этого до сих пор не происходит? Руководители промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли пришли на коммуникационную сессию по денежно-кредитной политике, чтобы услышать логику решений регулятора не из пресс-релизов, а из первых уст. Для Псковской области такая встреча стала уже шестой по счёту. Разговор представителей Банка России с региональным бизнес-сообществом не обещал быть легкой прогулкой. Однако между экспертами главного финансового регулятора страны и псковскими предпринимателями все-таки случился настоящий взаимополезный диалог. Такие сессии - давний и, пожалуй, самый честный инструмент диалога Банка России с бизнесом. «Нам важно, чтобы и бизнес, и органы власти, понимали логику принимаемых нами решений», - задал тон разговору начальник Северо-Западного ГУ Банка России Павел Шаптала. Он же напомнил, что подобные встречи проходят уже во всех регионах СЗФО: буквально пару дней назад коммуникационная сессия прошла в Великом Новгороде.

Почему ставку понизили, но... не понизили

Главная интрига любой такой встречи - свежее решение по ключевой ставке. Сессия в Пскове прошла почти ровно посередине между двумя заседаниями Совета директоров Банка России. 19 июня совет снизил ставку до 14,25% годовых. 24 июля будет новое решение. Июньское решение, напомню, уже не первый шаг вниз: цикл смягчения продолжается с июня прошлого года, когда ставка стояла на историческом пике в 21%. Как рассказал Павел Шаптала, на последнем заседании рассматривали три варианта - оставить 14,5%, снизить до 14,25% или сразу до 14%. Выбрали средний, взвешенный путь. И, как показывает время, он оказался самым верным. Первый и главный аргумент за снижение ставки всего на 0,25 базисных пункта - рост цен. Цель ЦБ неизменна: стабильная низкая инфляция вблизи 4% в год. И здесь есть чем похвалиться: в апреле-мае текущий рост цен с поправкой на сезонность замедлился в среднем до 2,1% в пересчёте на год - после 8,7% в первом квартале. Аналогичный показатель базовой инфляции в среднем составил 4,2% после 6,2% в предыдущем квартале. Правда, Шаптала честно оговорился: во многом сработали разовые факторы - весной сильнее обычного дешевели овощи и фрукты, помог и окрепший рубль.

Второй фактор - экономика, которая в первой половине года растёт умеренными темпами (около 0,5% за полугодие). Третий - денежно-кредитные условия, то есть, если совсем по-простому, доступность кредита. Они смягчаются вслед за ставкой, но всё ещё остаются жёсткими. Кредитование в последние месяцы заметно оживилось и в корпоративном, и в розничном сегменте, а это требует «особого внимания»: если всплеск окажется устойчивым, значит, заёмщики уже не воспринимают нынешние условия как сдерживающие. Отдельная тревога - бюджет: рост расходов и сохранение первичного структурного дефицита до 2029 года может потребовать более жёсткой политики, чем закладывалось в базовый сценарий. То есть, если читать между строк и помнить про топливный дефицит, то можно сделать вывод: вероятность понижения «ключа» на июльском Совете директоров Банка России находится под большим вопросом; Ключевую мысль Павел Шаптала приберёг под конец: «Бизнес прежде всего беспокоит не ключевая ставка, а то, по каким ставкам они получают кредиты. А последние прежде всего зависят от уровня инфляции. Не бывает умеренных ставок по кредитам при высоком темпе роста цен». Иными словами, дорога к дешёвым кредитам лежит через низкую инфляцию - другого пути нет.

Инфляция: взгляд в "зеркало заднего вида"

Эстафету принял заместитель руководителя Северо-Западного ГУ ЦБ Вадим Пивоваров. Годовую инфляцию он сравнил со взглядом в зеркало заднего вида автомобиля: это ретроспектива того, что уже произошло за 12 месяцев. А вот для решений по ставке важнее, «как машина едет сейчас», то есть текущие месячные темпы роста цен. За полгода эта «машина» успела попетлять. В январе инфляция ускорилась - но не из-за перегрева, а из-за ожидаемого переноса повышения НДС в цены, причём эффект оказался сконцентрирован именно в первом месяце года. Добавили нервозности подорожавшие из-за холодов тепличные овощи, а также рост акцизов на бензин, табак и алкоголь. Еще один фактор: переориентация турпотоков из-за ближневосточного конфликта и подорожавший бензин. И только к весне текущий рост цен заметно замедлился. Но для расслабления, похоже, причин мало. Регулятор отмечает рост проинфляционных рисков. И один из главных: «очень волнующая всех история с топливом». Правительство меры принимает, но на восстановление предложения нужно время. Однако по оптимистичному сценарию Банка России накопленная жёсткость денежно-кредитной политики вернёт устойчивую инфляцию к 4% уже во второй половине этого года. Свою, «домашнюю», картину представил управляющий отделением по Псковской области СЗ ГУ ЦБ Андрей Токарев. В мае 2026 года годовая инфляция в регионе замедлилась до 5,5% - выше, чем в округе (5,3%) и по стране (5,3%), но зато это самое низкое значение с октября 2023 года, и снижается она уже четвёртый месяц подряд. Причины те же, что и по стране: подешевел «борщевой набор» - помидоры, зелень, картофель, морковь, лук, свёкла, а из-за крепкого рубля и снизившегося спроса быстрее дешевели автомобили.

Льготный кредит - что допинг: опасно

Часть разговора о льготном кредитовании стала одной из самых заметных. Участники коммуникационной сессии прошли моментальный опрос, где ответили на вопрос, нужно ли льготное кредитование для отдельных отраслей экономики и если да, то в каких именно? 96% аудитории сказали «да». Лидерами голосования, где участники сессии ввели бы льготное голосование, стали сельское хозяйство, обрабатывающее производство и строительство. Павел Шаптала, комментируя экспресс-опрос, отметил, что его итоги в разных регионах отличаются, а Банк России «не против льготного кредитования, но против его широкого применения». Логика простая: если кто-то берёт в долг дешевле объективной стоимости денег, за это переплачивают все остальные.

Масштаб льготных нерыночных кредитов в экономике - 19 триллионов рублей, то есть каждый четвёртый рубль выдаётся по нерыночной ставке. Когда таких кредитов слишком много, они разгоняют спрос и цены (как это было с безадресной льготной ипотекой, подстегнувшей цены на жильё, стройматериалы и ремонт), и ЦБ вынужден держать высокую ключевую ставку.

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