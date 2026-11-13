Надежда Васильева: Инициативы, рождающиеся на местах, должны находить отражение в законодательстве

Государственная Дума IX созыва начала свою деятельность. Депутаты уже провели семь заседаний, обсудили инициативы на площадках комитетов и в регионах, а также рассмотрели множество законопроектов и обращений от жителей. То, что состав палаты заметно обновился, продиктовано запросом самого общества. Граждане рассчитывают, что их представители будут действовать решительно: поддерживать экономику, укреплять социальные гарантии и отстаивать суверенитет страны.

Свое мнение на эту тему высказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области, депутат Заксобрания региона Надежда Васильева.

«Обновление состава Государственной Думы- это не только кадровые изменения, но и возможность привнести в законотворческую работу дополнительный практический опыт, новые подходы к решению актуальных вопросов. При этом важно сохранить преемственность в реализации уже принятых решений и государственных социальных обязательств.

Как депутат Законодательного Собрания Псковской области и руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества», считаю, что одним из важнейших направлений работы нового созыва Государственной Думы должна оставаться социальная политика, в особенности поддержка участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и их семей. Ежедневная работа фонда показывает, насколько важно, чтобы законодательные решения принимались с учётом реальных жизненных ситуаций и потребностей людей. Вопросы медицинской реабилитации, социальной адаптации, трудоустройства, получения образования, обеспечения техническими средствами реабилитации, а также поддержки семей наших защитников требуют постоянного внимания и комплексного подхода.

Особое значение имеет совершенствование законодательства, направленного на формирование единой и доступной системы социальных гарантий. Человек, который защищал интересы своей страны, должен иметь возможность своевременно получить всю предусмотренную государством помощь независимо от места проживания. Не менее важно создавать условия для возвращения ветеранов к активной мирной жизни, их профессиональной и общественной самореализации. Для Псковской области, где значительная часть населения проживает в небольших городах и сельской местности, особенно актуальна доступность социальных, медицинских и реабилитационных услуг. Поэтому мы заинтересованы в тесном взаимодействии региональных и федеральных парламентариев, чтобы инициативы, рождающиеся непосредственно на местах, находили отражение в федеральном законодательстве.

На мой взгляд, главным показателем эффективности работы нового состава Государственной Думы станет не количество принятых законов, а их реальное влияние на качество жизни людей. Именно этого ждут жители регионов - конкретных решений, своевременной помощи и уверенности в завтрашнем дне», – подчеркнула она.