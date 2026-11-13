Объемы жилищного строительства в Псковской области выросли на 11,3%

В Псковской области наращивают темпы ввода жилья. За январь-сентябрь 2026 года общая площадь введенных жилых помещений в регионе достигла 235,9 тысяч квадратных метров, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковстата.

Этот показатель на 11,3% превышает уровень аналогичного периода 2025 года.

Всего за указанные месяцы в области возвели 14 многоквартирных домов. Кроме того, население построило 1 336 индивидуальных жилых домов. Основную часть нового жилья – 69,5% от всей площади – обеспечило именно индивидуальное строительство.