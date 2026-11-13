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Недвижимость / Строительство

Объемы жилищного строительства в Псковской области выросли на 11,3%

13 ноября 2026 года, 16:06

В Псковской области наращивают темпы ввода жилья. За январь-сентябрь 2026 года общая площадь введенных жилых помещений в регионе достигла 235,9 тысяч квадратных метров, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковстата.

Объемы жилищного строительства в Псковской области выросли на 11,3%

Фото: Александр Сидаренко

Этот показатель на 11,3% превышает уровень аналогичного периода 2025 года.

Всего за указанные месяцы в области возвели 14 многоквартирных домов. Кроме того, население построило 1 336 индивидуальных жилых домов. Основную часть нового жилья – 69,5% от всей площади – обеспечило именно индивидуальное строительство.

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