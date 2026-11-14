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Общество

На «треугольнике» Леона Поземского, Алмазной и Шоссейной в Пскове запустили новую схему движения

14 ноября 2026 года, 16:20

В Пскове начала действовать обновлённая схема движения на пересечении улиц Леона Поземского, Алмазной и Шоссейной, сообщил глава города Станислав Стармолотов на своей странице в «ВКонтакте».

На «треугольнике» Леона Поземского, Алмазной и Шоссейной в Пскове запустили новую схему движения

Фото: Станислав Стармолотов
На «треугольнике» Леона Поземского, Алмазной и Шоссейной в Пскове запустили новую схему движения

Фото: Станислав Стармолотов

 Теперь здесь одностороннее движение, которым управляет светофор на перекрёстке Леона Поземского и Алмазной, сообщили в городской администрации.

Светофор работает в двухфазном режиме: сначала пропускает транспорт в створе улицы Леона Поземского в направлении центра, затем — в створе Алмазной. Благодаря этому водители могут развернуться на любом участке «треугольника» и вернуться в обратном направлении со всех примыкающих улиц.

Для пешеходов установили два новых светофора с кнопкой вызова: на Шоссейной вблизи Старотекстильной и на новом участке Алмазной. Ещё один такой светофор монтируют возле Мясокомбината — его запустят до конца текущего года.

Сквозной проезд по Алмазной от строительного рынка в сторону заправки закрыт: открыт только выезд направо. Автобусная остановка «Мясокомбинат» переезжает на улицу Шоссейную.

Новая схема обеспечивает две полосы по Леона Поземского в прямом и обратном направлении, что повышает пропускную способность. Выезд с Алмазной теперь не создаёт конфликтных точек со встречным транспортом и пешеходами. Разметку нанесут при наступлении благоприятной погоды.

 Водителей просят отнестись к нововведениям с пониманием и быть особенно внимательными в первые дни.

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