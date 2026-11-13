Активисты Комитета семей воинов Отечества отпразднуют четырехлетие добрыми делами

Комитету семей воинов Отечества исполняется четыре года. Организация решила отказаться от пышных торжеств в пользу масштабной акции «4 года КСВО – 400 добрых дел», которая пройдет с 16 по 22 ноября, сообщает пресс-служба КСВО.

По данным организации, за время работы к движению присоединились 18 тысяч человек, а штабы открылись в 89 регионах и Абхазии. Активисты обработали 750 тысяч обращений, провели 53 образовательных курса для своей команды, организовали 23 тысячи массовых мероприятий и 3000 встреч с молодежью.

«За 750 000 сообщений – семья, которой мы помогли. Боец, которого не бросили. Мать, которая дождалась ответа. Ребенок, которому протянули руку. Мы не считаем обращения – мы считаем тех, кого не оставили в беде», – прокомментировала руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

Программа акции расписана на каждый день. В первый день семьям участников СВО окажут юридическую поддержку и консультации. Второй посвятят духовно-психологической помощи, чтобы люди не оставались со своими проблемами наедине. На третий день активисты вместе с партнерами займутся сбором и отправкой гуманитарных грузов для бойцов и приграничных территорий.

Финальный день будет посвящен культурным событиям и подведению итогов.

«Мы хотим показать: добро – это ежедневная работа, а не разовая акция. И хотим заявить о главном – нам доверяют люди, и мы это доверие ценим: каждый звонок, каждое обращение, каждая просьба о помощи для нас – ответственность, которую мы подтверждаем делом», – обратила свое внимание Юлия Белехова.