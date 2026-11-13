В Псковской области 240 многодетных мам вышли на пенсию досрочно

В 2026 году возможностью выйти на заслуженный отдых раньше срока воспользовались 240 жительниц Псковской области, имеющих много детей. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном Отделении Социального фонда России.

Пенсионный возраст для многодетных мам зависит от количества детей. Как пояснили специалисты СФР, если детей трое, женщина может выйти на пенсию в 57 лет, если четверо – в 56, а при наличии пятерых и более детей – уже в 50.

При этом для оформления выплаты есть обязательные требования. В частности, помимо страхового стажа от 15 лет и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, женщина должна воспитать детей минимум до восьми лет.

Например, если младшему ребенку в семье с тремя детьми исполнилось только шесть лет, мать сможет подать заявление на досрочную пенсию через два года.

С 1 января 2026 года в стаж родителей засчитываются все отпуска по уходу за ребенком до полутора лет без ограничений. В Отделении СФР по Псковской области напомнили, что семьи с детьми получают поддержку по президентскому национальному проекту «Семья», а проверить свой стаж и другие данные можно на портале «Госуслуги».