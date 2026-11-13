Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Псковской области 240 многодетных мам вышли на пенсию досрочно

13 ноября 2026 года, 16:40

В 2026 году возможностью выйти на заслуженный отдых раньше срока воспользовались 240 жительниц Псковской области, имеющих много детей. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном Отделении Социального фонда России.

В Псковской области 240 многодетных мам вышли на пенсию досрочно

Фото Отделения СФР по Псковской области

Пенсионный возраст для многодетных мам зависит от количества детей. Как пояснили специалисты СФР, если детей трое, женщина может выйти на пенсию в 57 лет, если четверо – в 56, а при наличии пятерых и более детей – уже в 50. 

При этом для оформления выплаты есть обязательные требования. В частности, помимо страхового стажа от 15 лет и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, женщина должна воспитать детей минимум до восьми лет.

Например, если младшему ребенку в семье с тремя детьми исполнилось только шесть лет, мать сможет подать заявление на досрочную пенсию через два года.

С 1 января 2026 года в стаж родителей засчитываются все отпуска по уходу за ребенком до полутора лет без ограничений. В Отделении СФР по Псковской области напомнили, что семьи с детьми получают поддержку по президентскому национальному проекту «Семья», а проверить свой стаж и другие данные можно на портале «Госуслуги».

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Улицу Сельскую в Печорах отремонтируют в два этапа
Надгробия в Ворониче в «Михайловском» защитили от непогоды
Под Крестовским путепроводом в Пскове продлили ограничение движения
Псковских ветеранов отметили в Москве за поддержку бойцов СВО
Не дороже, а внимательнее: психолог дала совет по выбору подарков
Активисты Комитета семей воинов Отечества отпразднуют четырехлетие добрыми делами
В Пскове пройдет фестиваль адаптивных видов спорта «Безграничные возможности»
Елена Полонская поможет разработать ценностную модель стран БРИКС
Надежда Васильева: Инициативы, рождающиеся на местах, должны находить отражение в законодательстве

Комментарии

Авторизация
No comments
Стена, крест и тайна горшков

Общество
12 ноября 10:30

Стена, крест и тайна горшков

Какую редкость обнаружили на раскопках археологи

Ноябрь в мишуре

Общество
10 ноября 15:18

Ноябрь в мишуре

Чувствуют ли псковичи приближение Нового года

Интересное и важное

Общество
9 ноября 13:26

Интересное и важное

Топ публикаций «Псковской правды» по версии читателей