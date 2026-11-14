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Культура

Хореограф Егор Дружинин встретился со студентами ПсковГУ

14 ноября 2026 года, 09:23

Хореограф, режиссёр, актёр, лектор общества «Знание» Егор Дружинин встретился со студентами ПсковГУ. Об этом сообщается в пресс-службе вуза.

Хореограф Егор Дружинин встретился со студентами ПсковГУ

Фото: ПсковГУ

Заслуженный артист России рассказал о личной стратегии успеха, поделился историей своего профессионального пути и ответил на вопросы студентов. Сфера вышла мотивирующей.

«Мне кажется, самая большая роскошь, которую мы можем позволить себе в современном мире – мечтать и идти к своей мечте. Это непростой путь: сначала ты сам себе признаёшься в том, что у тебя есть мечта, затем через все сомнения и преграды ты идёшь к ней, а потом – ежедневно доказываешь, что имел на это право, защищаешь свой статус», – сказал Егор Дружинин, он также отметил, что сомнения – это нормально, а также может стать частью исключительного опыта.

Лекция состоялась при поддержке Российского общества «Знание».

Мероприятие прошло в актовом зале на Некрасова, 24, который ранее отремонтировали. Ремонт помещений провели в рамках проекта «Территория развития» – одного из семи проектов ПсковГУ по гранту Росмолодёжи «вМесте». 

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