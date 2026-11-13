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Общество

Не дороже, а внимательнее: психолог дала совет по выбору подарков

13 ноября 2026 года, 16:53

Цена и эффектный внешний вид не гарантируют, что подарок порадует получателя. Гораздо важнее учитывать его увлечения и предпочтения, рассказала «АиФ-Псков» психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Елена Малыгина.

Специалист советует не подменять интересы другого человека собственными вкусами. Даже красивый подарочный набор может оказаться неуместным, тогда как небольшая вещь, связанная с любимым занятием получателя, принесёт ему больше радости.

«Сомнения при выборе подарка — это нормально. Это, напротив, говорит о внимании, с которым вы подходите к ситуации. Главное — не оставляйте всё на последний момент. Искренность и желание порадовать — в этом секрет успеха. Разрешите себе не гнаться за ценой: ваше внимание уже само по себе является самым дорогим ресурсом», — подчеркнула психолог.

Чтобы поиск подарков не превратился в источник тревоги, Елена Малыгина рекомендует заранее определить бюджет и составить список тех, кого хочется поздравить. Примерные идеи для каждого помогут упорядочить подготовку.

При этом пытаться сделать каждое поздравление безупречным не стоит. Если покупки начинают вызывать раздражение и усталость, психолог советует сделать перерыв и ненадолго переключиться на другие дела.

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