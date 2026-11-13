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Общество

Семьи из Псковской области приглашают на форум «Формула успеха»

13 ноября 2026 года, 15:30

Семьи Псковской области могут стать участниками регионального форума «Формула успеха: школа, семья, общество». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Центра молодежи и общественных инициатив региона.

Семьи из Псковской области приглашают на форум «Формула успеха»

Фото Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области

Мероприятие пройдет 7-8 декабря в Пскове. Заявки принимаются от семей из двух–четырех человек, воспитывающих детей в возрасте от 14 до 17 лет. Как отмечают организаторы, именно в этот период подросткам особенно важна поддержка близких.

Участников ждут панельные дискуссии, занятия с профессиональными психологами, семейные мастер-классы, а также тематические лекции и встречи.

Регистрация на форум открыта до 23 ноября по ссылке vk.cc/d3Rk0r. Организаторы призывают не откладывать возможность провести время вместе с семьей. Форум проводится по программе «Регион для молодых» нацпроекта «Молодежь и дети».

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