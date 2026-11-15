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Культура / Событие

VIII Российская национальная премия «Время талантов» пройдет в Пскове в декабре

15 ноября 2026 года, 17:15

С 11 по 14 декабря в Пскове состоится VIII Российская национальная премия в области культуры и искусства «Время талантов». Площадками конкурсных программ станут сцена Дома офицеров и детская музыкальная школа № 2 им. М. П. Мусоргского, сообщили «Псковской правде» в городской администрации.

VIII Российская национальная премия «Время талантов» пройдет в Пскове в декабре

Фото: Екатерина Иванова

В премии примут участие победители фестивалей международного творческого проекта «Время талантов» – коллективы и отдельные исполнители из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. К участию допускаются те, кто с 1 сентября 2024 по 30 ноября 2026 года был удостоен Гран при или званий лауреата первой, второй и третьей степеней.

Также выступить смогут коллективы и солисты, получившие Гран при и звание лауреата первой степени на других международных фестивалях и конкурсах вне проекта «Время талантов».

Конкурсанты представят свои работы в номинациях: «хореография», «вокал», «инструментальное исполнительство», «цирковое искусство», «театр», «изобразительное искусство» и «декоративно прикладное искусство».

Помимо выступлений, участников ждут мастер классы по хореографии, вокалу, инструментальному исполнительству и актёрскому мастерству, творческие мастерские, круглые столы с членами жюри, а также экскурсии по Пскову.

Возглавят жюри заслуженные и народные артисты России, звёзды эстрады, кино, радио и телевидения, а также профессиональные педагоги. Основные цели премии – обмен творческими достижениями и опытом, укрепление международных связей через творчество разных поколений, сохранение национальных культур и развитие творческого потенциала молодёжи.

Заявки на участие принимаются до 30 ноября на сайте time-talantov.ru. Заполненную форму установленного образца нужно направить на электронный адрес timetalantov@yandex.ru.

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