Петербургский репродуктолог бесплатно примет псковичей 30 ноября

Жители Псковской области смогут бесплатно проконсультироваться у петербургского репродуктолога. Прием проведет врач-гинеколог одной из городских клиник Надежда Хавень – он пройдет в понедельник, 30 ноября, в Псковском перинатальном центре. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Как отметили в центре, специалист поможет пациентам с бесплодием: разберет медицинскую документацию, проведет осмотр и обсудит варианты лечения.

«Отдельное внимание уделят подготовке пакета документов на ЭКО – врач даст рекомендации и ответит на вопросы», – подчеркнули в перинатальном центре.

Записаться на прием можно по телефону 8(8112) 67-29-82. Консультация бесплатная.